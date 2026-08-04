شهيدان و10 إصابات خلال الـ24 ساعة في غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، الثلاثاء، وصول شهيدين و10 إصابات إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات الـ24 الماضية، في ظل استمرار تداعيات العدوان الإسرائيلي.

وأكدت الوزارة أن عددًا من الضحايا لا يزالون تحت أنقاض المباني المدمرة وفي الطرقات، مشيرة إلى أن طواقم الإسعاف والدفاع المدني لا تزال عاجزة عن الوصول إليهم بسبب الظروف الميدانية.

ووفق الإحصائية الصادرة عن الوزارة، بلغ إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر 1,252 شهيدًا، فيما ارتفع عدد الإصابات إلى 4,120 إصابة، إضافة إلى انتشال 804 شهداء.

وأوضحت الوزارة أن الحصيلة التراكمية للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 ارتفعت إلى 73,377 شهيدًا، و174,230 مصابًا.

المصدر / فلسطين أون لاين