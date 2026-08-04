إنقاذ 941 حالة غرق على شاطئ خان يونس خلال يوليو

تمكنت فرق الإنقاذ البحري التابعة لبلدية خان يونس، جنوبي قطاع غزة، من إنقاذ 941 حالة غرق خلال شهر يوليو/تموز 2026، في إطار جهودها المتواصلة لتأمين موسم الاصطياف وحماية المواطنين على شاطئ المدينة.

وقالت البلدية إن 185 منقذًا بحريًا يشاركون في تأمين الشاطئ الممتد على طول 9 كيلومترات، حيث ينتشرون على امتداد الساحل ويعملون يوميًا من الساعة 8:00 صباحًا وحتى 8:00 مساءً.

وأكدت بلدية خان يونس أن طواقم الإنقاذ تواصل أداء مهامها رغم شح الموارد والإمكانات، لضمان سلامة المصطافين والحد من حوادث الغرق خلال موسم الاصطياف.

المصدر / فلسطين أون لاين