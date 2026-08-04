طبيعة أسئلة امتحان الثانوية العامة توجيهي 2026 في غزة: الدورة الثانية

محمد زقوت

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي عن تفاصيل وطبيعة أسئلة امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام 2026 (الدورة الثانية) داخل محافظات قطاع غزة. ومع اقتراب موعد الامتحانات، يبحث آلاف الطلبة عن تفاصيل أوراق الأسئلة، وطريقة الإجابة، وتوزيع الفقرات للمباحث المختلفة لضمان الاستعداد الأمثل.

في هذا التقرير ، يستعرض موقع فلسطين أون لاين لكم كافة التفاصيل الخاصة بطبيعة الأسئلة وتوجيهات التقدم للامتحان.

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آلية وطريقة التقدم للامتحان

* يعقد الامتحان ورقياً داخل قاعات مخصصة، حيث يُسلّم لكل طالب ورقة إجابة خاصة مدون عليها اسمه ورقم جلوسه.

* يجب على الطالب التحقق من صحة بياناته المدونة على ورقة الإجابة قبل البدء بالإجابة.

* تسجّل الإجابات من خلال تظليل الدائرة المقابلة للإجابة الصحيحة في نموذج الإجابة بشكل كامل وواضح.

مواصفات ورقة الأسئلة العامة

* تتكون من (40) فقرة من نوع الاختيار من متعدد بأربعة بدائل، بحيث يكون هناك بديل واحد صحيح فقط.

* مدة الامتحان ساعة ونصف لجميع المباحث باستثناء الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، اللغة الإنجليزية واللغة العربية.

تفاصيل توزيع أسئلة المباحث

* الرياضيات (لجميع الفروع عدا العلمي): تتكون ورقة الأسئلة من (40) فقرة، ومدة الامتحان ساعتان.

* الرياضيات (للفرع العلمي): يتكون من ورقتين بواقع (40) فقرة لكل ورقة، ومدة الجلسة لكل ورقة ساعتان؛ حيث تشمل الورقة الأولى وحدات التفاضل، بينما تشمل الورقة الثانية وحدات المصفوفات والتكامل.

* الفيزياء، الكيمياء، اللغة الإنجليزية واللغة العربية: تتكون ورقة الأسئلة من (40) فقرة لكل مبحث، ومدة الامتحان ساعتان.

* مبحث اللغة العربية:

* الفرعين الأدبي والشرعي: يتكون الامتحان من 10 فقرات في المطالعة، و8 فقرات في النصوص الشعرية والعروض، و8 فقرات في القواعد، و10 فقرات في الأدب، إضافة إلى 4 فقرات في البلاغة (مع إعفاء الطلبة من سؤال التعبير).

* الفرعين العلمي والريادة والأعمال: يتكون من 16 فقرة في المطالعة، 12 فقرة في النصوص الشعرية والعروض، و12 فقرة في القواعد.

* الفروع المهنية: يتكون من 19 فقرة في المطالعة، 11 فقرة في النصوص الشعرية والعروض، و10 فقرات في القواعد.

* مبحث اللغة الإنجليزية لجميع الفروع: يتضمن فقرات نصية يتبعها عدة أسئلة موزعة على النحو الآتي: 10 أسئلة (فقرات) لقياس مهارة الفهم (Comprehension)، و10 فقرات لقياس المفردات (Vocabulary)، و20 فقرة لقياس التراكيب اللغوية (Language)، ويُعفى الطلبة من سؤال التعبير.

* جلسات المباحث: المباحث التي كانت تقدم سابقاً في ورقتين ستتقدم في ورقة واحدة، باستثناء الرياضيات للفرع العلمي.





ما هي أكثر المادتين الدراسيتين اللتين تشعر بالقلق حيال طبيعة أسئلتها هذا العام؟ شاركنا برأيك في التعليقات.

المصدر / فلسطين أون لاين