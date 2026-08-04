جدول امتحانات الثانوية العامة توجيهي 2026 في غزة للدورة الثانية

محمد زقوت

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي جدول امتحانات شهادة الدراسة الثانوية العامة 2026 (الدورة الثانية) داخل محافظات قطاع غزة، موضحة مواعيد الامتحانات لجميع الفروع، والتي تبدأ يوم السبت 15 أغسطس 2026، وتستمر حتى الأربعاء 26 أغسطس 2026.

موعد انطلاق الامتحانات

تنطلق أولى جلسات الامتحانات يوم السبت 15 أغسطس بمبحث اللغة العربية لجميع الفروع، فيما تختتم الامتحانات يوم الأربعاء 26 أغسطس بمبحث الكيمياء للفروع التي يشملها المقرر.

الفروع المشمولة في الجدول

يشمل جدول الامتحانات الفروع التالية:

الأدبي. العلمي. الشرعي. الريادة والأعمال. الزراعي. الصناعي. الاقتصاد المنزلي.

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تفاصيل جدول امتحانات التوجيهي 2026 (الدورة الثانية - غزة)

تنطلق جلسات الامتحان يوم السبت الموافق 15/08/2026، وتستمر حتى يوم الأربعاء الموافق 26/08/2026، وفق المواعيد الآتية:

* السبت 15/08/2026: مبحث اللّغة العربيّة (لجميع الفروع).

* الإثنين 17/08/2026: مبحث الرّياضيات (للفرعين الأدبي والعلمي، والريادة والأعمال، والشرعي، والزراعي، والصناعي، والاقتصاد المنزلي).

* الثلاثاء 18/08/2026: مباحث الجغرافيا، والرياضيات/2، والقرآن وعلومه، والمشاريع الصغيرة، والتدريب العملي.

* الأربعاء 19/08/2026: مبحث التربية الدينية والفقه الإسلامي (حسب الفرع).

* الخميس 20/08/2026: مباحث الثقافة العلمية، والعلوم الحياتية، والحديث الشريف وعلومه، والمحاسبة، وعلم الصناعة، والعلوم المهنية الخاصة.

* السبت 22/08/2026: مباحث التاريخ، الفيزياء، الإدارة والاقتصاد، وعلم الزراعة.

* الإثنين 24/08/2026: مبحث اللّغة الإنجليزيّة (لجميع الفروع).

* الثلاثاء 25/08/2026: مبحث تكنولوجيا المعلومات (لجميع الفروع).

* الأربعاء 26/08/2026: مبحث الكيمياء (للفرع العلمي والزراعي والاقتصاد المنزلي).

تعليمات هامة لطلبة التوجيهي 2026

* تبدأ جلسة الامتحان في تمام الساعة التاسعة صباحاً.

* يعقد الامتحان وجاهياً ورقيّاً داخل قاعات الامتحان المعتمدة.





والنهاية، يمثل إعلان جدول الامتحانات خطوة مهمة أمام الطلبة للاستعداد للدورة الثانية وفق المواعيد المحددة، مع الالتزام بتعليمات الوزارة الخاصة بسير الامتحانات.

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المصدر / فلسطين أون لاين