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غزة تودع 112 شهيدًا من عائلتي أبو شريعة والحساينة

محدث بالفيديو والصور غزة تودع 112 شهيدًا من عائلتي أبو شريعة والحساينة

04 اغسطس 2026 . الساعة 10:30 بتوقيت القدس
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جانب من التشييع

بدأت، صباح الثلاثاء، في مدينة غزة مراسم تشييع جثامين 112 شهيدًا من عائلتي أبو شريعة والحساينة، في جنازة جماعية تُعد من أكبر الجنازات التي يشهدها قطاع غزة منذ اندلاع حرب الإبادة، وسط مشاركة جماهيرية واسعة.

وأفادت مصادر محلية بأن الجثامين التي يجري تشييعها انتُشلت من موقع واحد، حيث استشهد أصحابها في المجزرة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي إثر غارات جوية استهدفت مربعًا سكنيًا كاملًا فوق ساكنيه في حي الصبرة بمدينة غزة، بتاريخ 22 نوفمبر/تشرين الثاني 2023.

وأضافت المصادر أن إجمالي ضحايا عائلتي أبو شريعة والحساينة في ذلك الموقع بلغ 308 شهداء ومفقودين، في واحدة من أكثر المجازر مأساوية التي خلّفها القصف الإسرائيلي على قطاع غزة.

 

 

وتأتي مراسم التشييع بعد أكثر من عامين على المجزرة، إذ تعذر الوصول إلى موقع الضحايا طوال تلك الفترة بسبب كثافة العمليات العسكرية والدمار الواسع الذي لحق بالمنطقة، قبل أن تتمكن طواقم الدفاع المدني والإنقاذ مؤخرًا من انتشال عدد من الجثامين تمهيدًا لتشييعها ومواراتها الثرى.

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ويشارك آلاف المواطنين في موكب التشييع، وسط أجواء من الحزن، لتوديع الشهداء الذين ظلوا تحت أنقاض منازلهم لأكثر من عامين، في ظل تعذر وصول فرق الإنقاذ إلى الموقع خلال الفترة الماضية.

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المصدر / فلسطين أون لاين
#تشييع #غزة #شهداء

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