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الاحتلال يواصل خروقاته.. قصف مدفعي وعمليات نسف للمباني بغزة

04 اغسطس 2026 . الساعة 09:08 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

تواصلت، اليوم الثلاثاء، خروقات قوات الاحتلال الإسرائيلي لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، عبر قصف مدفعي وإطلاق نار وعمليات نسف، استهدفت محتلف أنحاء القطاع.

وأفادت مصادر محلية، بأن مدفعية الاحتلال قصفت المناطق الجنوبية من خان يونس، جنوبي القطاع، بالنزامن مع إطلاق زوارق الاحتلال نيرانها باتجاه عرض بحر المدينة.

كما أطلقت دبابات الاحتلال نيرانها بشكل مكثف مستهدفةً المناطق الشرقية للمدينة، حيث أصابت بعض الطلقات النارية خيام النازحين في محيط منطقة النمساوي غربي خان يونس.

وفي وسط القطاع، نفذ جيش الاحتلال عملية نسف لمبانٍ سكنية شمالي مخيم البريج.

وفي سياق متصل، انهار جزء من منزل كان قد تعرض لقصف إسرائيلي سابق شمال مدرسة طبريا في حي الأمل بمدينة خان يونس، دون تسجيل إصابات.

ومساء الاثنين، استشهد مواطنان، جراء قصف طائرات الاحتلال مركبة قرب مفترق النابلسي في حي الشيخ عجلين جنوب غربي مدينة غزة.

وتواصل قوات الاحتلال خروقاتها لاتفاقية وقف إطلاق النار الموقعة منذ 10 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وسط تصاعد عمليات القصف والتدمير والقتل في كل أنحاء القطاع.

المصدر / فلسطين أون لاين
#غزة #قصف

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