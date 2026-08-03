خلف: تصعيد الاحتلال عدوانه يقوض اتفاقات التهدئة ويهدد استقرار غزة

غزة/ جمال غيث:

أكد عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية محمود خلف، أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل الإبادة الجماعية على قطاع غزة، رغم اتفاق وقف إطلاق النار أكتوبر العام الماضي، والتوصل أخيرا إلى اتفاق بشأن "خارطة الطريق" المستندة إلى خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأوضح خلف، في تصريح لصحيفة "فلسطين"، اليوم الاثنين، أن استمرار القصف والاغتيالات الإسرائيلية يثبت أن حكومة الاحتلال لا ترغب في تنفيذ ما تم التوافق عليه، مشيرًا إلى أن التصعيد المتواصل يمثل خرقا واضحا للجهود المبذولة لإنهاء العدوان وتحقيق وقف شامل لإطلاق النار.

وشدد على دور الوسطاء في ممارسة ضغوط حقيقية على الاحتلال؛ لإجباره على الالتزام بما تم الاتفاق عليه، والبدء بتنفيذ مراحل الخطة، بما يضمن وقف العدوان والاغتيالات، وإنهاء حالة عدم الاستقرار التي تفرضها حكومة بنيامين نتنياهو على قطاع غزة.

كما شدد على دور الولايات المتحدة والوسطاء الدوليين في تحمل مسؤولياتهم وإلزام الاحتلال بتنفيذ التفاهمات المعلنة، وعدم السماح باستمرار الخروقات لاتفاق وقف إطلاق النار.

وتأتي تصريحات خلف، عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن "مجلس السلام" توصل إلى اتفاق يتم تنفيذه وفق مراحل تتضمن انسحابًا تدريجيًا لقوات الاحتلال واستبدالها بقوة استقرار دولية، إلى جانب تشكيل شرطة فلسطينية جديدة.

وفي ظل هذه التطورات، يواصل الاحتلال خروقاته، حيث استشهد 19 مواطنًا وأصيب العشرات، إضافة إلى تدمير ثلاثة منازل وشقق سكنية، جراء أكثر من عشر غارات جوية استهدفت مناطق مختلفة من القطاع خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ومنذ بدء سريان وقف إطلاق النار أكتوبر 2023، أعلنت وزارة الصحة في غزة ارتقاء أكثر من 1030 شهيدًا وإصابة مئات المواطنين، جراء الخروقات الإسرائيلية المتواصلة، وسط مطالبات فلسطينية ودولية بوقف العدوان وتنفيذ الالتزامات المتفق عليها.