الرئيس الإيراني لـ"الحية": نحن معكم

تلقى رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس د. خليل الحية، اتصالًا هاتفيًا من رئيس الجمهورية الإسلامية في إيران مسعود بزشكيان، بحثا خلاله آخر التطورات السياسية والميدانية المتعلقة بالقضية الفلسطينية والأوضاع الجارية في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس المحتلة.

واستحضر الرئيس الإيراني، في مستهل الاتصال، اليوم الاثنين، ذكرى اغتيال الشهيد القائد إسماعيل هنية، مشددًا على وقوف بلاده الثابت إلى جانب الشعب الفلسطيني وحقوقه العادلة، ومواصلة تقديم كافة أشكال الدعم والإسناد.

وقال بزشكيان: "نحن معكم، وداعمون لكم في كل ما تتخذونه من إجراءات، رغم ما نمر به من اعتداءات".

وقدّم التهنئة لـ"الحية" بنيله ثقة قيادة الحركة وانتخابه رئيساً للمكتب السياسي، معرباً عن اعتزازه بالتواصل المستمر، ومؤكداً على أهمية وحدة مكونات الأمة والتوافق بينها لنصرة القضية الفلسطينية.

من جانبه، أعرب رئيس المكتب السياسي للحركة عن تقديره للموقف الإيراني الثابت في دعم الشعب الفلسطيني وحقوقه، مستعرضاً مستجدات ملف المفاوضات والواقع الميداني والسياسي في غزة والضفة والقدس.

وأكد الحية تمسّك الشعب الفلسطيني بحقوقه كاملة واستخدام السبل المشروعة لتحقيقها، مستحضرًا شهداء "طوفان الأقصى" في مختلف الساحات.

وعبّر عن تطلعه لوقف العدوان على إيران وعودة الاستقرار للمنطقة، مشددًا على أن وحدة الأمة هي الطريق الأساسي لـقوتها واستعادة الحقوق السليبة.

المصدر / الدوحة/ فلسطين أون لاين: