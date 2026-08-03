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إيران تنفي وجود مفاوضات مع واشنطن وتجري مباحثات مع عُمان بشأن "هرمز"

03 اغسطس 2026 . الساعة 14:24 بتوقيت القدس
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المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي

أكدت وزارة الخارجية الإيرانية، الإثنين، أن لا مفاوضات جارية حاليا مع الولايات المتحدة، مشيرة في المقابل إلى محادثات مع عمان بشأن إدارة مضيق هرمز.

وقال المتحدث باسم الوزارة إسماعيل بقائي خلال مؤتمره الصحافي الأسبوعي "إننا لا نجري حاليا مفاوضات مع الولايات المتحدة. مفاوضاتنا هي مع عمان لتأمين ممر عبر مضيق هرمز".

وقال بقائي إن ​بلاده تجري محادثات مع ​سلطنة ​عمان حول فتح ‌مسار ⁠جديد عبر مضيق هرمز، يكون ​عبارة ​عن ⁠طريق واحد ​يتضمن ​ممرات ⁠للدخول والخروج.

وتكثفت التحركات الدبلوماسية الإقليمية والدولية، بالتزامن مع تراجع المخاوف من تجدد المواجهة العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران، في ظل مؤشرات متزايدة على تقدم جهود التهدئة.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إن اتفاقا تم التوصل إليه بشأن مضيق هرمز، معربا عن تفاؤله بإمكانية التوصل إلى اتفاق حول البرنامج النووي الإيراني، وكاشفا أن المفاوضات مع طهران ستنطلق مساء الإثنين لبحث آليات التفاوض.

وأضاف أن الولايات المتحدة كانت على وشك تنفيذ هجوم واسع ضد إيران، إلا أن السعودية والإمارات وقطر وإيران طلبت تأجيل الضربة لإفساح المجال أمام الحلول الدبلوماسية.

في المقابل، أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن بلاده ستعمل على إلزام الطرف الآخر بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في مذكرة التفاهم، مشددا على ضرورة الالتزام ببنودها.

وبالتوازي مع ذلك، شهدت الساحة الإقليمية سلسلة اتصالات دبلوماسية مكثفة، إذ بحث عراقجي مع نظيره العراقي فؤاد حسين، تطورات الأوضاع وسبل تعزيز التنسيق الإقليمي، كما أجرى مباحثات مع قائد الجيش الباكستاني عاصم منير ووزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، ركزت على دعم الاستقرار الإقليمي وتعزيز الجهود السياسية.

وفي السياق ذاته، بحث رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، سبل تنسيق الجهود المشتركة لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

المصدر / وكالات
#واشنطن #إيران #مضيق هرمز

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