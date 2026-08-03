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55 مليون يورو سنويًا.. الراتب الذي كان سيغير كل شيء في عالم الرياضة

03 اغسطس 2026 . الساعة 13:47 بتوقيت القدس
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رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، جياني إنفانتينو
متابعة/ فلسطين أون لاين

كشفت تقارير صحفية أن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، جياني إنفانتينو، كان مرشحًا للحصول على راتب سنوي يصل إلى 55 مليون يورو، في حال توليه رئاسة شركة FIFA Forward Enterprise، التي كان يُخطط لإنشائها لإدارة الحقوق التجارية لبطولات الفيفا، وفي مقدمتها كأس العالم.

ووفقًا للتقارير، كانت الشركة تستهدف إدارة أصول وحقوق تجارية تُقدَّر قيمتها بنحو 20 مليار دولار، ضمن مشروع يهدف إلى تعظيم العوائد التجارية وتطوير مصادر دخل الاتحاد الدولي.

لكن المشروع لم يُنفذ حتى الآن، ما يعني أن الراتب الضخم بقي مجرد مقترح لم يدخل حيز التنفيذ، ولو تحقق، لكان إنفانتينو أحد أعلى المسؤولين التنفيذيين أجرا في القطاع الرياضي، وربما صاحب أكبر عقد إداري في تاريخ كرة القدم.

المصدر / فلسطين أون لاين
#كرة القدم #الاتحاد الدولي #عالم الرياضة

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