"الصحة": 19 شهيدًا و35 إصابة في غزة خلال الـ24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، الإثنين، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي، مشيرة إلى أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الـ24 ساعة الماضية 19 شهيدًا و35 إصابة.

وأوضحت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي أن من بين الشهداء 18 شهيدًا جديدًا، إضافة إلى شهيد متأثر بإصابته السابقة.

وأكدت أن عددًا من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل استمرار عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

وبيّنت الوزارة أن إجمالي عدد الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر/تشرين الأول بلغ 1,250 شهيدًا، فيما وصل عدد الإصابات إلى 4,110 إصابات، إضافة إلى انتشال 804 حالات.

ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ارتفعت الحصيلة التراكمية إلى 73,375 شهيدًا، و174,220 إصابة.

المصدر / فلسطين أون لاين