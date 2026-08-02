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حماس: الاحتلال لا يريد اتفاقًا وتدعو الوسطاء للتدخل

02 اغسطس 2026 . الساعة 20:43 بتوقيت القدس
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القصف الإسرائيلي على قطاع غزة يؤكد أن "إسرائيل" لا تريد التوصل إلى اتفاق

دعا القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) غازي حمد، الوسطاء إلى التدخل الفوري لوقف إراقة الدماء في قطاع غزة، وذلك عقب تصاعد خروقات الاحتلال الإسرائيلي لاتفاق وقف إطلاق النار، والتي أسفرت منذ صباح الأحد عن استشهاد 19 مواطنًا.

وقال حمد، في تصريحات صحفية: إن القصف الإسرائيلي على قطاع غزة يؤكد أن "إسرائيل" "لا تريد التوصل إلى اتفاق"، مشيراً إلى أن الحركة أبلغت الوسطاء بأن "إسرائيل" غير معنية بالالتزام بالتفاهمات القائمة.

وأضاف أن حماس طالبت الوسطاء باتخاذ خطوات للضغط على حكومة الاحتلال الإسرائيلي من أجل وقف التصعيد وتنفيذ بنود الاتفاق.

وأوضح القيادي في الحركة أنه لم يصل إلى حماس حتى الآن أي موقف إسرائيلي بشأن المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، مؤكداً ضرورة تنفيذ "إسرائيل" التزاماتها قبل الانتقال إلى المرحلة التالية من الاتفاق.

المصدر / فلسطين أون لاين
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