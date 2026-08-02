هيئة الأسرى: أسيرات "الدامون" يواجهن انتهاكات مستمرة وظروفاً اعتقالية قاسية

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، الأحد، إن الأسيرات في سجن "الدامون" يتعرضن لانتهاكات مستمرة من قبل إدارة السجن.

وأفادت الهيئة، في بيان صحفي، بأن المحامية نقلت عن الأسيرة آمنة سويلم (55 عامًا) من مدينة نابلس، المعتقلة منذ 3/11/2025، أن الظروف الاعتقالية في سجن "الدامون" قاسية وصعبة للغاية.

وأضافت أن الأسيرة سويلم تعاني من آلام في الكتف نتيجة تمزق في الوتر، إضافة إلى مشكلات في الغدة الدرقية وفتق في عضلات البطن.

كما نقلت المحامية عن الأسيرة ليلى خليل (22 عامًا) من بلدة بيتونيا غرب رام الله، المعتقلة منذ 2/6/2026، والموجودة في قسم العزل، قولها إن أوضاع السجن "سيئة للغاية"، وإن الطعام من حيث النوع والكمية سيئ، فيما لا تتجاوز مدة الفورة ساعة واحدة يوميًا، ولا تتمكن أعداد كبيرة من الأسيرات من الاستحمام بسبب ضيق الوقت.

المصدر / فلسطين أون لاين