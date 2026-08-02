9 شهداء بينهم 3 أطفال بقصف الاحتلال على غزة منذ فجر اليوم

غزة – فلسطين أون لاين

استشهد 9 مواطنين، بينهم 3 أطفال، منذ فجر اليوم، من جراء غارات شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة في قطاع غزة، وفق ما أفادت به مصادر طبية في مستشفيات غزة.

وأوضحت المصادر أن الشهداء ارتقوا على إثر سلسلة غارات استهدفت مناطق عدة في القطاع، فيما أسفرت الهجمات عن وقوع عدد من الإصابات، وسط استمرار القصف الإسرائيلي على الأحياء السكنية ومناطق إيواء النازحين.

ويواصل الاحتلال استهداف مناطق مختلفة في قطاع غزة، بالتزامن مع تدهور الأوضاع الإنسانية واستمرار معاناة السكان في ظل العدوان المتواصل.

المصدر / فلسطين أون لاين