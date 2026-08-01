"أهالي المعتقلين" تستنكر توقيف الصحفي زاهدة وتدعو لحماية الحريات

أدانت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين، اليوم السبت، اعتقال جهاز وقائي السلطة في محافظة الخليل للصحفي صهيب زاهدة، مطالبة بالإفراج الفوري عنه ووقف ملاحقة الصحفيين والنشطاء على خلفية ممارستهم حقهم في التعبير.

وقالت اللجنة في بيان لها إن اعتقال زاهدة جاء على خلفية تقدمه بطلب رسمي لمحافظة الخليل للحصول على موافقة لتنظيم وقفة احتجاجية سلمية، تطالب بتحسين الأوضاع المعيشية، ورفض ارتفاع أسعار المحروقات وسياسة قطع الرواتب ومحاربة الفساد.

وأضافت أن اعتقال الصحفي زاهدة يمثل "انتهاكًا صارخًا ومباشرًا" لحرية العمل الصحفي وحرية الرأي والتعبير، فضلًا عن كونه مساسًا بالحق في الاحتجاج السلمي الذي تكفله القوانين والمواثيق المحلية والدولية.

وطالبت اللجنة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن زاهدة، ووقف استهداف الصحفيين والنشطاء وأصحاب الرأي بسبب مطالبتهم بحقوق المواطنين بالطرق السلمية.

ودعت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين نقابة الصحفيين الفلسطينيين والمؤسسات الحقوقية والإنسانية المحلية والدولية إلى التدخل العاجل، والضغط لوقف ما وصفته بالانتهاكات المستمرة، وضمان الحرية للصحفي صهيب زاهدة وجميع المعتقلين السياسيين.

المصدر / فلسطين أون لاين