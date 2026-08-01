الصحة: الاحتلال يدمّر مخازن الأدوية في مستشفى شهداء الأقصى

قالت وزارة الصحة في غزة إن قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت فجر اليوم، بشكل مباشر، مخازن الأدوية في مستشفى شهداء الأقصى، واصفةً الهجوم بأنه "جريمة نكراء" أدت إلى تدمير جزء كبير من المخزون الطبي وإلحاق أضرار واسعة بالمستشفى.

وأوضحت الوزارة، في بيان صحفي، أن القوة التدميرية للصواريخ المستخدمة أدت إلى محو مخزنين من أصل أربعة بشكل كامل، فيما تعرض المخزنان الآخران لأضرار جسيمة، كما طالت الأضرار مبنى العيادات الخارجية الملاصق للمخازن.

وأضافت أن الاستهداف تسبب في فقدان وإتلاف كميات حيوية من الأدوية والمستهلكات والمستلزمات الطبية المخصصة لعلاج المرضى والجرحى، في وقت تعاني فيه المنظومة الصحية من نقص حاد في الإمدادات.

وأشارت الوزارة إلى أن القصف الذي وقع في ساعات الفجر الأولى أثار حالة من الذعر والخوف بين المرضى ومرافقيهم والكوادر الطبية داخل المستشفى.

واعتبرت أن استهداف مخازن الأدوية يأتي في سياق ما وصفته بسياسة الحصار ومنع إدخال الأدوية والمستلزمات الطبية، إلى جانب حرمان آلاف المرضى والجرحى من السفر لتلقي العلاج، مؤكدة أن ذلك يستهدف ما تبقى من مقومات المنظومة الصحية في قطاع غزة.

وطالبت وزارة الصحة المجتمع الدولي، والمؤسسات الأممية والحقوقية والإنسانية، بالتدخل العاجل لوقف الاعتداءات على المرافق الصحية، وتوفير الحماية للمؤسسات الطبية وكوادرها.

المصدر / فلسطين أون لاين