نائب مصري: عشائر غزة صمام أمان للقضية الفلسطينية

غزة/ فلسطين أون لاين:

أكد عضو مجلس النواب المصري، الإعلامي مصطفى بكري، أن عشائر غزة تمثل "صمام أمان للقضية الفلسطينية"، مشددًا على أن الاحتلال الإسرائيلي يستهدف الشعب الفلسطيني بأسره، في إطار مخطط يستهدف الكيان الوطني الفلسطيني والأمة العربية.

جاء ذلك في كلمة مصورة ألقاها خلال مؤتمر العشائر في غزة، وجّه فيها تحية إلى العشائر والقبائل الفلسطينية والمصرية والعربية، مؤكدًا أن العشائر كانت على الدوام ركيزة للدولة الوطنية وحارسة للقيم والثوابت الوطنية في العالم العربي.

وقال بكري إن العشائر الفلسطينية لعبت دورًا تاريخيًا في حماية الشعب الفلسطيني، ومقاومة الاحتلال، والدفاع عن المقدسات الإسلامية والمسيحية، إلى جانب مساهمتها في تقديم الدعم للمواطنين والتصدي لكل من يحاول الإساءة إلى القضية الفلسطينية.

وأضاف أن توحّد العشائر والقبائل الفلسطينية في إطار وطني يعزز قوة المجتمع الفلسطيني في مواجهة التحديات، مؤكدًا أن دورها لا يتعارض مع القوى والفصائل الوطنية، بل يشكل عاملًا جامعًا يلتف حوله الجميع دفاعًا عن الوطن والقضية والثوابت الوطنية.

وهنأ بكري القائمين على مؤتمر العشائر في غزة، معربًا عن أمله في أن يشكل المؤتمر خطوة لتعزيز التماسك الوطني ومواجهة ما وصفه بـ"المخططات الصهيونية" الهادفة إلى تفتيت الأمة العربية وإثارة النعرات الطائفية والعرقية.

وأشار إلى أن القبيلة والعشيرة تمثلان مكونًا أصيلًا للدولة الوطنية، ولا تتناقضان معها، بل تشكلان سندًا لها، لا سيما في أوقات الأزمات التي تتطلب تعزيز الوحدة المجتمعية لحماية الوطن والقضية الفلسطينية.

واختتم النائب المصري كلمته بالتأكيد على تضامنه مع الشعب الفلسطيني، موجهًا التحية إلى فلسطين ومصر والأمة العربية، داعيًا إلى استمرار التكاتف في مواجهة التحديات التي تستهدف المنطقة.

المصدر / فلسطين أون لاين