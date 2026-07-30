"رادع": صراعات داخلية تضرب العصابات العميلة وتعقّد مهمة الاحتلال

قال قيادي في قوة "رادع" إن لديهم معلومات مؤكدة بشأن وقوع صراعات داخلية وعمليات تصفية بين أفراد العصابات العميلة، مشيراً إلى أن ذلك يزيد من صعوبة قدرة الاحتلال على السيطرة عليها أو ضبط تحركاتها.

وأوضح القيادي أن القوة ستكشف خلال الأيام المقبلة عن أسماء شخصيات بارزة داخل تلك العصابات، جرى استبعادها من المشهد تحت ذرائع مختلفة، من بينها الاضطرابات النفسية أو فقدان الذاكرة أو الوفاة الطبيعية.

ودعا القيادي أفراد العصابات ممن "انجروا خلف هذه المسارات" إلى اغتنام الفرصة والعودة إلى صف شعبهم قبل فوات الأوان.

المصدر / فلسطين أون لاين