تفاخر بالتنكيل.. مجندة إسرائيلية تنشر صورة لأسير فلسطيني

في مشهد يعكس سياسة التنكيل والإذلال التي يتعرض لها الأسرى الفلسطينيون، نشرت مجندة في جيش الاحتلال الإسرائيلي صورة ظهرت فيها إلى جانب أسير فلسطيني مقيد اليدين ومعصوب العينين، قبل أن تضطر إلى حذفها عقب تصاعد الغضب على منصات التواصل الاجتماعي.

وأظهرت الصورة، التي نشرتها المجندة الإسرائيلية نيكول ستيلماشفسكي عبر حسابها على منصة "إنستغرام"، الأسير الفلسطيني في وضع مهين وهو مكبل اليدين ومعصوب العينين، بينما كانت المجندة وزميلتها بجواره في صورة تذكارية ضمن ألبوم احتفلت فيه بانتهاء خدمتها العسكرية، في مشهد يجسد للتفاخر بإهانة الأسرى الفلسطينيين وانتهاك كرامتهم الإنسانية.

وأرفقت المجندة الصورة بتعليق قالت فيه: "عامان و8 أشهر.. 4 حروب.. 6 جبهات.. مئات المعارف.. آلاف الذكريات.. مليون تجربة فريدة.. وها قد وصل إلى نهايته فصل من حياتي لن أنساه"، في إشارة إلى خدمتها العسكرية التي تضمنت المشاركة في عمليات ضد الفلسطينيين.

وأثارت الصورة موجة غضب واسعة، إذ رأى ناشطون وحقوقيون أنها تكشف جانبًا من الانتهاكات التي يتعرض لها الأسرى الفلسطينيون، وتعكس ثقافة التطبيع مع الإذلال والتنكيل داخل صفوف جيش الاحتلال، من خلال تحويل معاناة الأسرى إلى مادة للاحتفاء والتفاخر على وسائل التواصل الاجتماعي.





ومع اتساع دائرة الانتقادات، سارعت المجندة إلى حذف الصورة، إلا أنها كانت قد انتشرت على نطاق واسع، وسط تأكيدات بأن مثل هذه المشاهد تعزز التقارير الحقوقية التي وثقت خلال الأشهر الماضية تعرض الأسرى الفلسطينيين لسوء المعاملة والإهانات والانتهاكات داخل مراكز الاحتجاز الإسرائيلية.

وتأتي هذه الواقعة في ظل تزايد المطالبات الحقوقية الدولية بفتح تحقيقات مستقلة في الانتهاكات التي يتعرض لها الأسرى الفلسطينيون، ومحاسبة المسؤولين عنها، باعتبارها تمثل انتهاكًا للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف التي تكفل حماية الأسرى وصون كرامتهم.

المصدر / فلسطين أون لاين