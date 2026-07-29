"إعلام الأسرى": انتهاكات خطيرة بحق أسرى سجن النقب وسط تفاقم الأوضاع الإنسانية

قال مكتب إعلام الأسرى، إن إدارة سجن النقب الإسرائيلي تواصل تصعيد انتهاكاتها بحق الأسرى، في ظل أوضاع إنسانية وصحية متدهورة، خاصة بحق الأسرى المصابين بمرض الجرب.

وأوضح المكتب، في تصريح صحفي، أن سجاني سجن النقب يتعمدون الاعتداء على الأسرى المصابين بالجرب عبر ضرب الدمامل في أجسادهم، ما يتسبب بسيلان الدماء ويضاعف معاناتهم.

وأضاف أن إدارة السجن صادرت المراوح وأغلقت النوافذ داخل الأقسام، الأمر الذي أدى إلى تفاقم معاناة الأسرى مع ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة داخل الغرف.

وأشار إلى أن إدارة السجن حرمت الأسرى من الخروج إلى "الفورة" لفترات طويلة، ولم تسمح خلال اليومين الماضيين إلا بخروج بعض الأقسام لمدة نصف ساعة فقط.

وطالب مكتب إعلام الأسرى المؤسسات الدولية والحقوقية بالتدخل العاجل لوقف ما وصفه بالجرائم والانتهاكات المتواصلة بحق الأسرى في سجن النقب، والعمل على توفير الحماية لهم.

المصدر / فلسطين أون لاين