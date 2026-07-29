فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

ريال مدريد يغلق الباب أمام أرسنال للتعاقد من فينيسيوس جونيور

استطلاع أميركي: 49% يؤيدون اعتقال نتنياهو في الولايات المتحدة

الأمم المتحدة تندّد بـ"تفاقم" العنف وضم الأراضي في الضفة الغربية

على عكاز الأمل.. جهاد يهزم الإصابة بمعدل 88% في التوجيهي

"الأوقاف" تدين تدمير مسجد "المتقين" بغزة وتحمل الاحتلال المسؤولية

"إعلام الأسرى": انتهاكات خطيرة بحق أسرى سجن النقب وسط تفاقم الأوضاع الإنسانية

نقيب الموظفين: واصلنا تقديم الخدمات رغم الحرب وأزمة الرواتب تتطلب حلاً عاجلًا

استهداف عناصر الشرطة وطمس الإنجازات الميدانية إلى متى؟!

لقاءات إسرائيلية إماراتية سرية لتنسيق المواقف ضد إيران

20 سجانًا ضربوه حتى الموت.. شهادة أسير محرر تكشف ظروف اغتيال عدنان البرش

"إعلام الأسرى": انتهاكات خطيرة بحق أسرى سجن النقب وسط تفاقم الأوضاع الإنسانية

29 يوليو 2026 . الساعة 12:50 بتوقيت القدس
...
صورة أرشيفية

 قال مكتب إعلام الأسرى، إن إدارة سجن النقب الإسرائيلي تواصل تصعيد انتهاكاتها بحق الأسرى، في ظل أوضاع إنسانية وصحية متدهورة، خاصة بحق الأسرى المصابين بمرض الجرب.

وأوضح المكتب، في تصريح صحفي، أن سجاني سجن النقب يتعمدون الاعتداء على الأسرى المصابين بالجرب عبر ضرب الدمامل في أجسادهم، ما يتسبب بسيلان الدماء ويضاعف معاناتهم.

وأضاف أن إدارة السجن صادرت المراوح وأغلقت النوافذ داخل الأقسام، الأمر الذي أدى إلى تفاقم معاناة الأسرى مع ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة داخل الغرف.

وأشار إلى أن إدارة السجن حرمت الأسرى من الخروج إلى "الفورة" لفترات طويلة، ولم تسمح خلال اليومين الماضيين إلا بخروج بعض الأقسام لمدة نصف ساعة فقط.

وطالب مكتب إعلام الأسرى المؤسسات الدولية والحقوقية بالتدخل العاجل لوقف ما وصفه بالجرائم والانتهاكات المتواصلة بحق الأسرى في سجن النقب، والعمل على توفير الحماية لهم.

المصدر / فلسطين أون لاين
#سجن النقب #مكتب إعلام الأسرى #الأوضاع الإنسانية

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة