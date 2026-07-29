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أجواء شديدة الحرارة وارتفاع تدريجي على درجات الحرارة

29 يوليو 2026 . الساعة 09:14 بتوقيت القدس
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صورة تعبيرية

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو،  الأربعاء، حارا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في بقية المناطق، وتبدأ درجات الحرارة بالارتفاع التدريجي لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وفي ساعات المساء والليل: يكون الجو دافئا في معظم المناطق، الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وغدا الخميس: تتأثر البلاد بكتلة هوائية شديدة الحرارة وجافة لذا يكون الجو شديد الحرارة في معظم المناطق، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية، الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والجمعة: يكون الجو شديد الحرارة وجافا في معظم المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 7 درجات مئوية، الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما السبت: يستمر الجو شديد الحرارة وجافا في معظم المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحوالي 7 درجات مئوية، الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وحذرت الأرصاد من خطر اِلتعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة في ساعات الذروة من الساعة 11 صباحا إلى 4 مساء، واشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة، وكذلك من ترك الأطفال أو كبار السن داخل المركبات المغلقة. كما تنصح الأرصاد المواطنين بالإكثار من شرب الماء والسوائل.

المصدر / فلسطين أون لاين
#الطقس #الأرصاد الجوية #درجات الحرارة

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