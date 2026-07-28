البريميرليغ يطبق قوانين جديدة في الموسم القادم

متابعة/ فلسطين أون لاين:

يشهد الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز تطبيق مجموعة من التعديلات على قوانين اللعبة، في خطوة تهدف إلى تقليل إهدار الوقت وزيادة الوقت الفعلي للمباريات.

ومن أبرز التغييرات، أنه في حال توقف اللعب بسبب إصابة حارس المرمى، سيغادر أحد لاعبي الفريق أرض الملعب لمدة دقيقة على الأقل بعد استئناف المباراة، وذلك في الحالات التي ينطبق عليها القانون.

كما سيمنح الحكم اللاعبين مهلة لا تتجاوز خمس ثوانٍ لتنفيذ رميات التماس وركلات المرمى، بهدف الحد من التأخير المتعمد في استئناف اللعب.

وفيما يتعلق بالتبديلات، أصبح اللاعب المستبدل ملزماً بمغادرة أرض الملعب خلال 10 ثوانٍ، في إطار إجراءات تهدف إلى تسريع استئناف المباريات ومنع إضاعة الوقت.

وتأتي هذه التعديلات ضمن جهود تطوير اللعبة، وتحقيق قدر أكبر من الانسيابية، مع التركيز على زيادة الوقت الفعلي للعب خلال مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز.