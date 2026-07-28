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دولة أوروبية تُعلن استعداداها لاستضافة كأس العالم 2038

28 يوليو 2026 . الساعة 21:53 بتوقيت القدس
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كأس العالم
متابعة/ فلسطين أون لاين:

أكد الاتحاد الألماني لكرة القدم رغبته في إعادة استضافة بطولة كأس العالم، مع دراسة التقدم بملف لاستضافة نسخة 2038 أو 2042.

وقال أكسل هيلمان، عضو مجلس إدارة الاتحاد الألماني لكرة القدم، إن ألمانيا جاهزة لاستضافة البطولة اعتبارًا من عام 2038، مشيرًا إلى وجود مبادرة يقودها رئيس الاتحاد الألماني، بيرند نويندورف، لإعداد ملف استضافة إحدى النسختين.

وأضاف هيلمان: "نرغب بشدة في استضافة كأس العالم، وهناك مبادرة من بيرند نويندورف لتقديم ملف استضافة نسخة 2042، وربما حتى 2038، وفي النهاية سيتوقف الأمر على لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) وآلية اختيار الدولة المستضيفة."

وكانت ألمانيا قد استضافت نهائيات كأس العالم عام 2006، في نسخة شهدت نجاحًا كبيرًا على المستويين التنظيمي والجماهيري، وتسعى الآن إلى إعادة البطولة إلى أراضيها بعد أكثر من ثلاثة عقود.

#ألمانيا #كأس العالم

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