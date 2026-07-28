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القناة 12: "إسرائيل" تعزز حماية مسؤوليها خوفًا من الاغتيال

28 يوليو 2026 . الساعة 20:58 بتوقيت القدس
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إيران كثفت جهودها لاستهداف مسؤولين إسرائيليين يشغلون مناصب حاليًا أو سبق أن شغلوها

كشفت القناة 12 العبرية، مساء الثلاثاء، أن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية رفعت مستوى الإجراءات الأمنية لحماية عدد من كبار المسؤولين الحاليين والسابقين، في ظل ما وصفته بتصاعد المخاوف من محاولات إيرانية لاستهداف شخصيات داخل الاحتلال الإسرائيلي.

وبحسب القناة، أُبلغ كبار المسؤولين في المستوى السياسي، بينهم عدد من الوزراء، خلال الأيام الأخيرة، بأن إيران كثفت جهودها لاستهداف مسؤولين إسرائيليين يشغلون مناصب حاليًا أو سبق أن شغلوها، وعلى مختلف المستويات، بهدف تحقيق ما اعتبرته "إسرائيل" "إنجازًا استراتيجيًا وتأثيرًا في الوعي".

وأضاف التقرير أن الدافع الإيراني لاستهداف شخصيات إسرائيلية ليس جديدًا، إلا أن الأجهزة الأمنية ترى أن مستوى المحاولات قد ازداد خلال الفترة الأخيرة، الأمر الذي دفعها إلى رفع حالة التأهب واتخاذ إجراءات وقائية إضافية.

وفي هذا السياق، أفادت القناة بأن جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" عزز إجراءات الحماية المفروضة على عدد من المسؤولين، في إطار الاستعداد للتعامل مع أي تهديدات محتملة.

وأشارت إلى أن هذه التقديرات الأمنية كانت أيضًا وراء قرار إبقاء موعد إقلاع طائرة رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المعروفة باسم "جناح صهيون"، إلى الولايات المتحدة سريًا، إلى جانب تغيير موقع الإقلاع إلى قاعدة نيفاتيم الجوية، وذلك بناءً على توصية من الأجهزة الأمنية.

وتأتي هذه الإجراءات في ظل استمرار التوتر بين "إسرائيل" وإيران، عقب التصعيد العسكري المتبادل خلال الأشهر الماضية، وسط تحذيرات إسرائيلية متكررة من تهديدات تستهدف مسؤولين ومصالح إسرائيلية داخل البلاد وخارجها.

المصدر / فلسطين أون لاين
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