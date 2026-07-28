اللجنة البارالمبية الفلسطينية تختتم بطولة "الإرادة تصنع الإنجاز... والعزيمة تحقق الانتصار" للكرة الطائرة جلوس

النصيرات/ مؤمن الكحلوت:

اختتمت اللجنة البارالمبية الفلسطينية، بالتعاون مع جمعية المجد لتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة، وبرعاية مؤسسة جذور للإنماء الصحي والاجتماعي، فعاليات بطولة "الإرادة تصنع الإنجاز... والعزيمة تحقق الانتصار" للكرة الطائرة جلوس، التي أقيمت في صالة نادي خدمات النصيرات، وسط حضور رسمي ورياضي وجماهيري عكس حجم الاهتمام برياضة الأشخاص ذوي الإعاقة ودورها في ترسيخ قيم الصمود والأمل.

وشارك في حفل الختام نائب رئيس اللجنة البارالمبية الفلسطينية كامل أبو الحسن، وعضوا اللجنة ماهر البواب وسوسن الخليلي، إلى جانب ممثلي مؤسسة جذور للإنماء الصحي والاجتماعي، يتقدمهم الدكتور حسين أبو منصور مدير البرامج، والدكتور عبد الله نصار مدير برنامج التأهيل، والأستاذ خالد أبو شعب رئيس جمعية المجد لتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة.





واستُهلت الفعاليات بعرض رياضي مهيب، دخل خلاله اللاعبون المشاركون بطوابير العرض، حاملين رسائل الإرادة والعزيمة، في مشهد نال إعجاب الحضور، وأكد أن أصحاب الهمم قادرون على صناعة الإنجاز رغم التحديات.

وشهد الحفل فقرات إنسانية مؤثرة، حيث قدّم الفنان التشكيلي محمد طوطح، الذي فقد قدمه بفعل العدوان، كلمة ملهمة استعرض خلالها رحلته من الألم إلى الإبداع، بعدما حوّل إصابته إلى دافع للتميز في الرسم على الرمال.

كما أطرب الفنان عبد الله نطط، الذي فقد قدميه خلال الحرب الحالية، الحضور بصوته العذب، فيما أدى اللاعب محمد أبو جزر، الذي فقد زوجته وأبناءه، قسم البطولة بكلمات جسدت معاني الصبر والثبات والإصرار.

وأعلن نائب رئيس اللجنة البارالمبية الفلسطينية كامل أبو الحسن افتتاح البطولة، مؤكدًا أن اللجنة تواصل العمل على تطوير رياضة الأشخاص ذوي الإعاقة، وتوسيع قاعدة المشاركة الرياضية، وتوفير المساحات الداعمة لإبراز طاقاتهم وإبداعاتهم.





وشهدت منافسات البطولة لقاءات قوية اتسمت بالندية والإثارة حتى صافرة النهاية، قبل أن يتوج فريق النجوم بلقب البطولة، بعد أداء مميز من لاعبيه: إياد الجيش، وعمر حماد، ومعين العثامنة، ورجب السنداوي، وسمير البقري، ومحمد الكرد، وهاني أبو عودة، ومحمد طوطح.

واختُتمت البطولة بتتويج أصحاب المراكز الأربعة الأولى بالكؤوس والميداليات، وسط أجواء احتفالية امتزجت بالفرح والفخر، كما أقيمت مباراة استعراضية جمعت نجوم اللجنة البارالمبية ومؤسسة جذور مع اللاعبين المشاركين، في رسالة أكدت أن الرياضة تمثل جسرًا للاندماج والشراكة، وأن الإرادة قادرة على تجاوز كل التحديات.

وأشرف على تنظيم البطولة من اللجنة البارالمبية الفلسطينية أحمد أبو دياب ورشاد الجماصي، فيما ترأس اللجنة الفنية الأستاذ عيد أبو عبده، وأدار المباريات طاقم الحكام المكون من الحكم الدولي أسامة المقيد، وعادل أبو ركبة، وجميل الزعانين، ومحمد أبو ركبة، وسمير المقيد، فيما تولت اللجنة الإعلامية، المكونة من محمد العجلة وعبد البحيصي، تغطية فعاليات البطولة.





ومن المقرر أن تتواصل فعاليات سلسلة بطولات "الإرادة تصنع الإنجاز... والعزيمة تحقق الانتصار" بإقامة بطولة كرة السلة على الكراسي المتحركة، عصر يوم الخميس المقبل، على ملعب نادي خدمات المغازي، بمشاركة نخبة من نجوم اللعبة في المحافظات الجنوبية.

المصدر / فلسطين أون لاين