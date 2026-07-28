تغييرات جديدة في هيكل الكرة الإيطالية تطال مدرب المنتخب والمدير الفني للاتحاد

متابعة/ فلسطين أون لاين:

أعلن رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، جيوفاني مالاغو، عن تغييرات كبيرة في هيكل الكرة الإيطالية، بعد العثرات التي أصابت المنتخب خلال الفترة السابقة.

وشملت التغييرات، تعيين روبرتو مانشيني مديرًا فنيًا لمنتخب إيطاليا، ليعود لقيادة "الآتزوري" للمرة الثانية بعد تجربته الأولى بين عامي 2018 و2023، والتي قاد خلالها المنتخب للتتويج بلقب كأس أمم أوروبا 2020.

كما وأعلن الاتحاد عن تكليف كلاوديو رانييري بمهمة المدير الفني للاتحاد الإيطالي لكرة القدم، خلفًا لباولو مالديني، ليتولى الإشراف على المشروع الفني وتطوير المنتخبات الوطنية والفئات السنية.

وتأتي هذه القرارات في إطار خطة لإعادة بناء الكرة الإيطالية بعد سلسلة من الإخفاقات، أبرزها الغياب عن كأس العالم لثلاث نسخ متتالية، حيث يعول الاتحاد على خبرة مانشيني ورانييري لإعادة المنتخب إلى المنافسة على الساحة الدولية.

المصدر / فلسطين أون لاين