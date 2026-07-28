فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الأغذية العالمي يصدر رابط تسجيل للاستفادة من المساعدات

حماس: دعوة كاتس لتدمير مخيمات الضفة "إرهابية" وتكشف عقلية الإبادة

اللجنة البارالمبية الفلسطينية تختتم بطولة "الإرادة تصنع الإنجاز... والعزيمة تحقق الانتصار" للكرة الطائرة جلوس

تغييرات جديدة في هيكل الكرة الإيطالية تطال مدرب المنتخب والمدير الفني للاتحاد

مستشفى دار السلام تنظم يومًا طبيًا مجانيًا

خوفًا من "تدخل خارجي".. "الشاباك" يشكل طاقمًا لمراقبة الانتخابات

إيران: لن نسمح بعبور "هرمز" لمن يتلقى أموالنا المجمدة

هآرتس: "إسرائيل" تمضي في مشروع "الترانسفير" وتهجير الفلسطينيين بخطة ممنهجة

احتجاجات أمام البيت الأبيض رفضًا لزيارة نتنياهو

عقوبة بالسجن 14 شهرًا بتهمة رفع العلم الفلسطيني

مستشفى دار السلام تنظم يومًا طبيًا مجانيًا

28 يوليو 2026 . الساعة 19:13 بتوقيت القدس
...
يوم طبي مجاني

تعلن مستشفى دار السلام بالتعاون مع جمعية خان يونس الخيرية ومنظمة "UMUTOL" الإنسانية عن تنظيم يوم طبي مجاني غدًا الأربعاء الموافق 29 يوليو 2026، وذلك من الساعة 9:00 صباحًا حتى الساعة 12:00 ظهرًا، في إطار جهودها لتعزيز الرعاية الصحية المجتمعية وتقديم الخدمات الإنسانية بجودة عالية.

🔹 التخصصات المتاحة خلال اليوم الطبي:

الطب العام

عيادة الأطفال

عيادة النساء والولادة

عيادة العيون

عيادة العظام

ويشارك في الفعالية فريق طبي متخصص لتقديم الاستشارات والفحوصات مجانًا، تأكيدًا على شعار المبادرة: "رعايتك.. أولويتنا".

📍 العنوان: مواصي خان يونس – مقابل المحكمة الشرعية

📞 للاستفسار: 0599601206

photo_6001418688617188742_y.jpg
 

المصدر / فلسطين أون لاين
#غزة #مستشفى دار السلام #مواصي خانيونس #يوم طبي مجاني

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة