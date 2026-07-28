مستشفى دار السلام تنظم يومًا طبيًا مجانيًا

تعلن مستشفى دار السلام بالتعاون مع جمعية خان يونس الخيرية ومنظمة "UMUTOL" الإنسانية عن تنظيم يوم طبي مجاني غدًا الأربعاء الموافق 29 يوليو 2026، وذلك من الساعة 9:00 صباحًا حتى الساعة 12:00 ظهرًا، في إطار جهودها لتعزيز الرعاية الصحية المجتمعية وتقديم الخدمات الإنسانية بجودة عالية.

🔹 التخصصات المتاحة خلال اليوم الطبي:

الطب العام

عيادة الأطفال

عيادة النساء والولادة

عيادة العيون

عيادة العظام

ويشارك في الفعالية فريق طبي متخصص لتقديم الاستشارات والفحوصات مجانًا، تأكيدًا على شعار المبادرة: "رعايتك.. أولويتنا".

📍 العنوان: مواصي خان يونس – مقابل المحكمة الشرعية

📞 للاستفسار: 0599601206





المصدر / فلسطين أون لاين