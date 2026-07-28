خوفًا من "تدخل خارجي".. "الشاباك" يشكل طاقمًا لمراقبة الانتخابات

أعلن جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" تشكيل طاقم خاص لمتابعة ما وصفه بـ"محاولات التأثير في انتخابات "الكنيست" الـ26"، المقررة في 27 تشرين الأول/أكتوبر المقبل، في وقت بدأ فيه الجهاز استعداداته للتعامل مع سيناريوهات تشمل هجمات إلكترونية وتشغيل حسابات آلية عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وبحسب ما نشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، الثلاثاء، فإن "الشاباك" أجرى خلال الأشهر الماضية تدريبات مشتركة استعدادًا للانتخابات، كما أنشأ غرف عمليات مشتركة ستعمل خلال يوم الاقتراع والأيام التي تليه، بالتنسيق مع لجنة الانتخابات المركزية والشرطة وهيئات أمنية وتنظيمية أخرى.

وجاء الكشف عن هذه الإجراءات عقب جلسة سرية عقدتها لجنة شؤون الاستخبارات التابعة للجنة الخارجية والأمن في "الكنيست"، بمشاركة رئيس "الشاباك" دافيد زيني، ورئيس لجنة الانتخابات المركزية نائب رئيس المحكمة العليا نوعام سولبرغ، إلى جانب مسؤولين آخرين.

وخلال الجلسة، عرض "الشاباك" ثلاثة تهديدات رئيسية قال إنها قد تواجه العملية الانتخابية، تشمل هجمات بدوافع أيديولوجية، وتهديد المرشحين، ومحاولات جهات خارجية التأثير في الانتخابات عبر الهجمات السيبرانية أو استخدام شبكات حسابات آلية على مواقع التواصل.

وأشارت تقديرات لدى الاحتلال الإسرائيلي إلى رصد محاولات من جهات مرتبطة بما تصفها بـ"الدول المعادية" لاستغلال الانقسامات الداخلية، وجرّ إسرائيليين إلى أنشطة قد تزيد من حدة التوترات، فيما سبق أن وجهت اتهامات في هذا السياق إلى إيران وروسيا والصين.

كما كشف التقرير أن "الشاباك" نفذ محاكاة لسيناريوهات استهداف منظومة الانتخابات، بمشاركة ممثلين عن لجنة الانتخابات المركزية، وهيئة السايبر الإسرائيلية، ومجلس الأمن القومي، والجيش الإسرائيلي.

ومن المقرر أن تضم غرف العمليات المشتركة ممثلين عن مختلف الجهات المعنية، بهدف التعامل السريع مع أي نشاط تعتبره أجهزة الاحتلال الإسرائيلي محاولة للتأثير في نتائج الاقتراع أو المساس بسير العملية الانتخابية.

وقال رئيس "الشاباك" دافيد زيني خلال الجلسة إن الجهاز يميز بين عمله الأمني اليومي وبين مسؤوليته المتعلقة بـ"الحفاظ على نزاهة الانتخابات"، مؤكدًا أن هذه المهمة تتم تحت إشراف رئيس لجنة الانتخابات المركزية.

وتأتي هذه الإجراءات في ظل استعدادات إسرائيلية واسعة للانتخابات المقبلة، وسط أجواء سياسية داخلية متوترة ومخاوف رسمية من تأثيرات إلكترونية أو خارجية على العملية الانتخابية.

المصدر / فلسطين أون لاين