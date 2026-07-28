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إيران: لن نسمح بعبور "هرمز" لمن يتلقى أموالنا المجمدة

28 يوليو 2026 . الساعة 18:18 بتوقيت القدس
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سفن في مضيق هرمز

أعلنت القيادة العسكرية العليا المشتركة في إيران، الثلاثاء، أن أي شركة أو دولة تتلقى أصولًا إيرانية مجمدة كتعويض عن سفن تضررت في الخليج لن يُسمح لها بعبور مضيق هرمز، في تصعيد جديد للتوترات المرتبطة بالمنطقة.

ونقلت وسائل إعلام رسمية إيرانية عن مقر خاتم الأنبياء المركزي أن القرار يشمل أي جهة تحصل على أموال إيرانية مجمدة ضمن آلية تعويض عن أضرار لحقت بسفنها، مؤكدة أن طهران "لن تسمح بذلك".

ورفض المتحدث باسم القيادة العسكرية، إبراهيم ذوالفقاري، تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن تعويض السفن المتضررة بفعل إيران في الخليج باستخدام الأموال الإيرانية المجمدة.

وكان ترامب قد أعلن عن توجه لاستخدام الأصول الإيرانية المجمدة لتعويض سفن تعرضت لأضرار في المنطقة، في خطوة أثارت اعتراضًا من طهران التي اعتبرتها انتهاكًا لحقوقها المالية.

ويُعد مضيق هرمز، الذي يربط الخليج العربي بخليج عُمان، أحد أهم الممرات البحرية في العالم، حيث تمر عبره نسبة كبيرة من صادرات الطاقة العالمية.

المصدر / وكالات
#إيران #مضيق هرمز #أموال إيران المجمدة

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