نتيجة الثانوية العامة 2026 في مصر.. رابط الاستعلام وخطوات الحصول على النتيجة برقم الجلوس

محمد زقوت

يترقب طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور إعلان نتيجة الثانوية العامة 2026، حيث تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لاعتماد النتائج رسميًا خلال الساعات المقبلة، عقب الانتهاء من أعمال مراجعة درجات الطلاب وقائمة أوائل الثانوية العامة.

رابط نتيجة الثانوية العامة 2026 برقم الجلوس

يمكن للطلاب الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2026 فور اعتمادها رسميًا من خلال الرابط المخصص للاستعلام عن النتائج، وذلك بعد إدخال البيانات المطلوبة بشكل صحيح، اضغط هنا .

ملاحظة/ سبعمل الرابط فور الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة من قبل الوزارة.

وتشمل النتيجة درجات المواد الدراسية، والمجموع الكلي، والنسبة المئوية، بما يساعد الطلاب على معرفة تفاصيل أدائهم قبل بدء مراحل التنسيق الجامعي.

خطوات التسجيل للحصول على نتيجة الثانوية العامة 2026

حددت المنصة الإلكترونية مجموعة من البيانات المطلوبة للحصول على النتيجة، وتشمل:

كتابة اسم الطالب كاملًا كما هو في الشهادة.

إدخال رقم الجلوس بشكل صحيح.

تسجيل البريد الإلكتروني.

اختيار المحافظة التابعة للطالب.

تحديد الشعبة الدراسية:

علمي علوم.

علمي رياضة.

الشعبة الأدبية.

اختيار نظام الدراسة:

نظام قديم.

نظام حديث.

أبرز المعلومات عن نتيجة الثانوية العامة 2026

إعلان نتيجة الثانوية العامة 2026 سيكون بعد اعتمادها رسميًا من وزارة التربية والتعليم.

الوزارة أنهت مراجعة درجات الطلاب وقائمة أوائل الثانوية العامة.

الاستعلام عن النتيجة يكون من خلال رقم الجلوس والبيانات المطلوبة.

النتيجة تتضمن درجات المواد والمجموع الكلي والنسبة المئوية.

تواصل وزارة التربية والتعليم استعداداتها لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2026، وسط حالة ترقب من الطلاب وأسرهم لمعرفة نتائجهم والبدء في تحديد خطوات المرحلة الجامعية المقبلة. هل تتوقع أن تحقق نتيجة الثانوية العامة هذا العام تطلعات الطلاب؟ شاركنا رأيك.

المصدر / فلسطين أون لاين