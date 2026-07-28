احتجاجات أمام البيت الأبيض رفضًا لزيارة نتنياهو

تظاهر عشرات الناشطين المؤيدين لفلسطين، مساء الاثنين، أمام البيت الأبيض في العاصمة الأمريكية واشنطن، رفضًا لزيارة رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى الولايات المتحدة، وتنديدًا باستمرار الدعم الأمريكي لـ"إسرائيل" في ظل الحرب المتواصلة على قطاع غزة.

ورفع المحتجون الأعلام الفلسطينية ولافتات تدعو إلى وقف الدعم العسكري والسياسي الأمريكي للاحتلال، وإنهاء الحرب على غزة، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات المرتكبة بحق الفلسطينيين.

وردد المشاركون شعارات تطالب بإنهاء "آلة الحرب الأمريكية-الإسرائيلية"، مؤكدين أن حقوق الإنسان يجب أن تشمل الفلسطينيين أيضًا، وداعين الإدارة الأمريكية إلى وقف تزويد الاحتلال بالأسلحة والالتزام بالقانون الدولي.

وجاءت الوقفة الاحتجاجية بالتزامن مع وصول نتنياهو إلى واشنطن، بعدما غادر، الاثنين، قاعدة "نيفاتيم" الجوية العسكرية على متن طائرة "جناح صهيون"، وسط إجراءات أمنية مشددة ودون إعلان مسبق عن موعد إقلاع رحلته.

ومن المقرر أن يعقد نتنياهو لقاءً مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض، لبحث عدد من الملفات الإقليمية، على رأسها التطورات المتعلقة بإيران، إلى جانب استمرار الدعم الأمريكي لحكومة الاحتلال.

وتأتي هذه الاحتجاجات في إطار الحراك الشعبي المتواصل المؤيد لفلسطين في الولايات المتحدة، حيث تواصل منظمات وناشطون تنظيم مظاهرات واعتصامات للمطالبة بوقف الحرب على قطاع غزة، وإنهاء الدعم العسكري الأمريكي لـ"إسرائيل"، ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين.

المصدر / فلسطين أون لاين