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عقوبة بالسجن 14 شهرًا بتهمة رفع العلم الفلسطيني

28 يوليو 2026 . الساعة 16:44 بتوقيت القدس
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صعد دانيال داي إلى حافة البرج على ارتفاع يقارب 25 مترًا ورفع العلم الفلسطيني

قضت محكمة ساوثوارك كراون في لندن، الثلاثاء، بالسجن لمدة 14 شهرًا مع وقف التنفيذ لعامين على الناشط البريطاني المؤيد لفلسطين دانيال داي، بعد إدانته بالتسبب عمدًا أو بتهور في إزعاج عام، إثر تسلقه برج إليزابيث (بيغ بن) ورفعه علم فلسطين خلال احتجاج استمر نحو 17 ساعة.

حيث صعد البالغ من العمر 30 عامًا، إلى حافة البرج على ارتفاع يقارب 25 مترًا، ورفع العلم الفلسطيني، وظل في مكانه حتى منتصف الليل مرددًا هتافات داعمة لفلسطين، بينما بث احتجاجه مباشرة عبر منصة "إنستغرام".

وأدى الاحتجاج إلى استنفار واسع لأجهزة الطوارئ البريطانية، وإغلاق جسر وستمنستر وعدد من الطرق المحيطة بمبنى البرلمان، إضافة إلى تعليق حركة المشاة في ساحة مجلس النواب وإلغاء الجولات السياحية داخل البرلمان.

وخلال جلسات المحاكمة، عرض الادعاء تسجيلات أظهرت داي أثناء تسلقه البرج، فيما نشرت فرق الإنقاذ مراتب هوائية أسفل الموقع تحسبًا لسقوطه، واستخدمت رافعة للتواصل معه وإقناعه بالنزول.

وبموجب الحكم، لن يقضي داي عقوبة السجن ما لم يرتكب مخالفة جديدة خلال فترة وقف التنفيذ الممتدة لعامين، كما أُلزم بالمشاركة في برامج لإعادة التأهيل لمدة تصل إلى 20 يومًا، والخضوع للمراقبة الإلكترونية لمدة أربعة أشهر.

وتأتي القضية في ظل استمرار الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين في بريطانيا، والتي تطالب بوقف الحرب على قطاع غزة، وإنهاء الدعم العسكري البريطاني لـ"إسرائيل"، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات المرتكبة بحق الفلسطينيين.

المصدر / فلسطين أون لاين
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