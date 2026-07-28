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سارع بالتسجيل.. الأغذية العالمي يصدر رابط التسجيل والتحديث للاستفادة من المساعدات

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سارع بالتسجيل.. الأغذية العالمي يصدر رابط التسجيل والتحديث للاستفادة من المساعدات

28 يوليو 2026 . الساعة 15:37 بتوقيت القدس
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الرابط أصبح متاحاً من جديد للراغبين في التسجيل أو تحديث المعلومات الشخصية وبيانات الأسرة

أعاد برنامج الأغذية العالمي (WFP) تشغيل رابط التسجيل وتحديث البيانات الخاص بالمستفيدين في فلسطين، بعد توقف استمر عدة أشهر، ما يتيح للأسر إمكانية إدخال بياناتها أو تعديلها إلكترونياً عبر المنصة الرسمية للبرنامج.

وأوضح البرنامج أن الرابط أصبح متاحاً من جديد للراغبين في التسجيل أو تحديث المعلومات الشخصية وبيانات الأسرة، في إطار جهود تحديث قواعد بيانات المستفيدين وتحسين آليات الوصول إلى المساعدات الإنسانية.

رابط التسجيل وتحديث البيانات:

https://pal.beneficiaryregistration.cbt.wfp.org

وأكد البرنامج في تنويه مهم أن عملية التسجيل أو تحديث البيانات لا تعني الحصول على المساعدة بشكل مباشر، إذ يتم اعتماد المستفيدين وفق معايير الاستحقاق المعتمدة لدى برنامج الغذاء العالمي، وبحسب توفر التمويل المخصص للمساعدات.

وأضاف أن التواصل مع الأسر المؤهلة سيتم عبر رسائل نصية (SMS) عند وجود أي استحقاق أو دفعة مساعدة معتمدة، داعياً المواطنين إلى التأكد من إدخال بيانات صحيحة وحديثة لتسهيل عملية التواصل.

ويأتي تشغيل الرابط في وقت تتزايد فيه احتياجات الأسر الفلسطينية للمساعدات الغذائية والنقدية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية والإنسانية الصعبة التي تشهدها الأراضي الفلسطينية.

المصدر / فلسطين أون لاين
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