بملايين الدولارات.. نواب أميركيون يهددون المحكمة الجنائية الدولية لحماية "إسرائيل"

كشفت معطيات عن تلقي 12 عضوًا في مجلس الشيوخ الأميركي، من بينهم وزير الخارجية الحالي ماركو روبيو، دعمًا ماليًا من جماعات ضغط مؤيدة لإسرائيل بقيمة بلغت نحو 6.3 مليون دولار في أيار/مايو 2024، قبل توقيعهم رسالة وجهت تهديدات للمحكمة الجنائية الدولية وأعضائها وعائلاتهم.

وجاءت الرسالة في أعقاب تحركات المحكمة الجنائية الدولية بشأن احتمال إصدار مذكرات اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم حرب، حيث تضمنت تهديدًا صريحًا جاء فيه: "إذا استهدفتم إسرائيل، فسوف نستهدفكم".

وأثارت الخطوة انتقادات واسعة، باعتبارها محاولة للضغط على المحكمة الدولية والتأثير في عملها القضائي، في وقت تؤكد فيه المحكمة استقلاليتها في النظر بالقضايا المتعلقة بالجرائم الدولية.

المصدر / فلسطين أون لاين+ وكالات