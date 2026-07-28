"نايكي" تكشف عن حذاء ذكي جديد يدلك القدمين

كشفت "نايكي" عن أحدث ابتكاراتها في مجال الأحذية الذكية، وهو Air Zoom Hyperslide، الذي طورته بالتعاون مع شركة Hyperice، ليجمع بين الراحة وتقنيات التعافي العضلي من خلال التدفئة والاهتزاز، في خطوة تستهدف الرياضيين وكل من يقضي ساعات طويلة واقفاً على قدميه.

ويأتي المنتج الجديد امتداداً للشراكة بين الشركتين بعد إطلاق حذاء Hyperboot العام الماضي، ويعكس توجههما نحو دمج تقنيات التعافي البدني في المنتجات اليومية.

ليس شبشباً عادياً

صُمم Nike Air Zoom Hyperslide ليكون وسيلة لتعافي القدمين أكثر من كونه شبشباً للاستخدام اليومي أو على الشاطئ، بحسب تقرير نشره موقع "digitaltrends".

وزودت "نايكي" الحذاء بوسادة Air Zoom منخفضة الارتفاع لتوفير الراحة وامتصاص الصدمات، بينما أضافت "Hyperice" وحدة ذكية مدمجة في الجزء العلوي من الحذاء تعمل على تدفئة القدم وإصدار اهتزازات تساعد على إرخاء العضلات وتقليل الشعور بالإجهاد بعد التمارين الرياضية أو السفر أو الوقوف لفترات طويلة.

حرارة واهتزازات قابلة للتحكم

وتأتي الوحدة الذكية بتصميم مغناطيسي قابل للفصل، وتوفر ثلاثة مستويات للتدفئة تصل إلى نحو 47 درجة مئوية (117 فهرنهايت)، إلى جانب ثلاث درجات مختلفة من الاهتزاز.

ويستمر كل برنامج علاج لمدة 15 دقيقة، مع إمكانية التحكم في الإعدادات مباشرة من الوحدة نفسها أو عبر تطبيق Hyperice على الهواتف الذكية للحصول على خيارات أكثر دقة.

صُمم لتسريع التعافي

وقال توبي هاتفيلد، المدير الأول لابتكار المنتجات الرياضية في "نايكي"، إن الرياضيين يبذلون أقصى ما لديهم أثناء المنافسات، ولذلك يجب أن تكون وسائل التعافي بالمستوى نفسه، مؤكداً أن الهدف من الحذاء هو بدء عملية التعافي فور تشغيله.

كما أشاد لاعب كرة القدم الهولندي فيرجيل فان دايك بالحذاء الجديد، مشيراً إلى أن الجمع بين وسادة Air Zoom وتقنيات التدفئة والاهتزاز من "Hyperice" يمنح قدميه شعوراً بالانتعاش والاستعداد للعودة إلى النشاط بسرعة.

موعد الطرح

وأكدت "نايكي" أن Air Zoom Hyperslide سيطرح رسمياً في 29 سبتمبر عبر موقعي "نايكي" و"Hyperice"، إضافة إلى عدد من المتاجر المختارة حول العالم.

ويعزز المنتج الجديد توجه الشركات الرياضية نحو دمج تقنيات الصحة والتعافي داخل المنتجات القابلة للارتداء، لتتحول الأحذية تدريجياً من مجرد وسيلة للراحة إلى أدوات تساعد على تحسين الأداء وتسريع الاستشفاء العضلي.

المصدر / مواقع الكترونية