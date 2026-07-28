الصحة بغزة: 4 شهداء و14 إصابة وصلت إلى المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم، وصول 4 شهداء و14 مصابًا إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأوضحت الوزارة أن عددًا من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات، مشيرة إلى أن طواقم الإسعاف والدفاع المدني تواجه صعوبة في الوصول إليهم حتى اللحظة.

وبحسب التقرير الإحصائي للوزارة، بلغ إجمالي عدد الشهداء منذ بدء سريان وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر/تشرين الأول 1,207 شهداء، فيما بلغ عدد المصابين 3,914 إصابة، إلى جانب انتشال 803 حالات.

وأفادت الوزارة بأن الحصيلة التراكمية للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 ارتفعت إلى 73,333 شهيدًا و174,023 مصابًا.

المصدر / فلسطين أون لاين