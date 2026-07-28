فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

أطباء مجمع الشفاء ينجحون في استئصال ورم معقد بالبنكرياس لمريض في غزة

مقترح عُمانيّ لإيران بشأن مضيق هرمز يحظى بدعم إقليميّ

فقد عينه وقدمه.. تامر الحافي يعود إلى التمريض بعد الإصابة والأسر والبتر

جبارين لـ"فلسطين": عزل "مدعي الجنائية الدولية" نتيجة لضغوط أمريكية وإسرائيلية

الصحة بغزة: 4 شهداء و14 إصابة وصلت إلى المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية

وفد حماس يتوجه إلى القاهرة لاستكمال مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار

الاحتلال يغلق إذاعة الهدى للقرآن الكريم في قلقيلية ويصادر معداتها

المتفوقة حلا.. قاومت اليأس والخيمة حتى بلغت حلمها

الاحتلال يواصل خروقات وقف إطلاق النار في قطاع غزة

الاحتلال يعلن هدم مبانٍ فلسطينية شمال الضفة الغربية بذريعة البناء غير المرخص

الصحة بغزة: 4 شهداء و14 إصابة وصلت إلى المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية

28 يوليو 2026 . الساعة 11:02 بتوقيت القدس
...
صورة أرشيفية

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم، وصول 4 شهداء و14 مصابًا إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأوضحت الوزارة أن عددًا من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات، مشيرة إلى أن طواقم الإسعاف والدفاع المدني تواجه صعوبة في الوصول إليهم حتى اللحظة.

وبحسب التقرير الإحصائي للوزارة، بلغ إجمالي عدد الشهداء منذ بدء سريان وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر/تشرين الأول 1,207 شهداء، فيما بلغ عدد المصابين 3,914 إصابة، إلى جانب انتشال 803 حالات.

وأفادت الوزارة بأن الحصيلة التراكمية للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 ارتفعت إلى 73,333 شهيدًا و174,023 مصابًا.

المصدر / فلسطين أون لاين
#الصحة #العدوان الإسرائيلي #مستشفيات القطاع

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة