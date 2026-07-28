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الاحتلال يغلق إذاعة الهدى للقرآن الكريم في قلقيلية ويصادر معداتها

28 يوليو 2026 . الساعة 10:42 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، مقر إذاعة الهدى للقرآن الكريم في مدينة قلقيلية شمالي الضفة الغربية، عقب اقتحام المدينة، وصادرت جميع معداتها ومحتوياتها.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال داهمت مقر الإذاعة خلال اقتحامها مدينة قلقيلية، وأقدمت على إغلاقه ومصادرة الأجهزة والمعدات الموجودة بداخله، ما أدى إلى توقف بث الإذاعة.

ويأتي ذلك بالتزامن مع اقتحامات وعمليات مداهمة نفذتها قوات الاحتلال في عدد من مناطق الضفة الغربية، وسط تشديد الإجراءات العسكرية بحق المواطنين والمؤسسات الفلسطينية.

وتعد إذاعة الهدى للقرآن الكريم من المؤسسات الإعلامية المحلية التي تبث برامج دينية ومجتمعية من مدينة قلقيلية.

المصدر / فلسطين أون لاين
#قلقيلية #الاحتلال الإسرائيلي #إذاعة الهدى

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