اعتقال 21 فلسطينيًا خلال حملة اقتحامات واسعة في الضفة

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، حملة اعتقالات واسعة في عدد من محافظات الضفة الغربية المحتلة، طالت 21 فلسطينيًا، بينهم سيدة، خلال اقتحامات ومداهمات واسعة للمنازل في محافظات نابلس وطولكرم ورام الله والبيرة وجنين، تخللتها عمليات تفتيش وتخريب للممتلكات وتحقيقات ميدانية.

ففي نابلس، اقتحمت قوات خاصة إسرائيلية حي رأس العين، قبل أن تدفع بتعزيزات عسكرية عبر حاجز الطور إلى المدينة، حيث داهمت عددًا من البنايات والمنازل وفتشتها وعاثت بمحتوياتها خرابًا.

وأسفرت الحملة عن اعتقال ثمانية مواطنين، بينهم السيدة أم صالح أبو حجلة، إضافة إلى يحيى شرف، وسعد السلعوس، ومحمد القطب، ومازن الحوح، وأسيد النعنع، وإسلام بشكار، وعبود اسعيفان، الذي اعتُقل خلال اقتحام حي رأس العين وشارع الباشا.

وفي محافظة طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال سبعة مواطنين من المدينة وضواحيها، وهم: أدهم أبو خديجة، وأمجد فحماوي، وصهيب عماد سرحان، وأسيد أبو حديد، وعدي فايز الطنيب، وقسام عطير، ومحمد عامر، وذلك عقب مداهمة منازلهم في المدينة وضاحيتي شويكة وارتاح، وبلدة فرعون جنوبًا.

كما داهمت قوات الاحتلال عددًا من المنازل في بلدة قفين شمال طولكرم وعزبة شوفة جنوب شرقي المدينة، وأخضعت عددًا من المواطنين لتحقيقات ميدانية.

وفي جنين، اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة أسرى محررين خلال حملة مداهمات شنتها في مدينة جنين وبلدات بالمحافظة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الأسيرين المحررين عبد الرحمن أبو خضر، ومحمود العية من مدينة جنين، إضافة إلى محمد أبو خليفة من بلدة دير غزالة. وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال اعتقلت العية بعد مداهمة عمارة سكنية قرب قاعات الأمير في مدينة جنين، علماً أنه أُفرج عنه من سجون الاحتلال قبل نحو 20 يوماً.

وفي السياق، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة اليامون غرب جنين بعد انسحابها من بلدة السيلة الحارثية، وواصلت عمليات المداهمة والتفتيش في البلدة.

وفي محافظة رام الله والبيرة، اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة شبان خلال اقتحامها مخيم الأمعري، وحي أم الشرايط في مدينة البيرة، وقرية بيتللو غرب رام الله.

وأفادت مصادر محلية بأن المعتقلين هم: رجب غنام من مخيم الأمعري، ومحمد بدراين من حي أم الشرايط، ومحمد إبراهيم أبو زيادة من قرية بيتللو، بعد توقيفه على حاجز عسكري قرب منطقة عين أيوب.

المصدر / فلسطين أون لاين