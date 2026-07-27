3 شهداء في قصف إسرائيلي متفرق على غزة

استشهد ثلاثة مواطنين وأصيب آخرون، جراء قصف إسرائيلي متفرق على أهداف وتجمعات مدنية في قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية باستشهاد المواطن محمود طروش وإصابة آخرين بقصف إسرائيلي في محيط مسجد حراء في جباليا البلد شمالي القطاع.

وأشارت إلى استشهاد المواطن أحمد اللوح جراء قصف إسرائيلي استهدف مجموعة من المواطنين في منطقة الحكر بمدينة دير البلح وسط القطاع.





وكانت مصادر طبية أعلنت ارتقاء المواطن محمد اسليم (38 عامًا) متأثرًا بجراحه التي أُصيب بها جراء استهداف إسرائيلي صباح اليوم جنوبي دير البلح.

وفي وقت سابق، أصيب خمسة مواطنين، بينهم ثلاثة صيادين، الاثنين، بنيران جيش الاحتلال في قطاع غزة، وسط تواصل خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار في مناطق متفرقة في القطاع.

وأصيب ثلاثة صيادين جراء إلقاء طائرة مسيرة إسرائيلية "كواد كوبتر" قنبلة باتجاههم أثناء وجودهم في البحر قرب بوابة ميناء غزة.

كما قصف مدفعية الاحتلال مناطق شرقي مدينة غزة، فيما أطلقت زوارق حربية إسرائيلية النار باتجاه ساحل القطاع.

إلى ذلك أصيب مواطنين اثنين، برصاص الاحتلال في شارع الطينة جنوبي مدينة خان يونس جنوبي القطاع.

كما استهدف قصف مدفعي المناطق الجنوبية من مدينة خان يونس، بالتزامن مع إطلاق نار مكثف من الدبابات الإسرائيلية باتجاه المناطق الشمالية الغربية من مدينة رفح جنوبي القطاع.

وفي وقت سابق من مساء الأحد، قصفت طائرات الاحتلال بصاروخين على الأقل بناية سكنية على شارع صلاح الدين قرب مفترق الشجاعية، ما أدى إلى تدميرها بالكامل، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

المصدر / غزة/ فلسطين أون لاين: