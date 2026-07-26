5 شركات عملاقة تستعد لإطلاق هواتفها الرائدة في سبتمبر المقبل

قد يشهد شهر سبتمبر 2026 واحدة من أقوى المنافسات في تاريخ سوق الهواتف الذكية، بعدما كشفت تسريبات جديدة أن خمسًا من أكبر الشركات المصنعة تستعد للكشف عن هواتفها الرائدة خلال الفترة نفسها، في خطوة قد تُشعل سباقًا غير مسبوق على جذب اهتمام المستهلكين.

وبحسب المسرّب الشهير Digital Chat Station، من المتوقع أن تُطلق كل من "أبل" و"هواوي" و"شاومي" و"فيفو" و"أوبو" هواتفها الرائدة الجديدة خلال شهر سبتمبر، بدلًا من توزيع الإطلاقات على أشهر الخريف كما جرت العادة.

خمسة هواتف رائدة في توقيت واحد

ووفقًا للتسريب، تشمل قائمة الهواتف المنتظرة:

- آيفون 18 من "أبل".

- Huawei Mate 90.

- Xiaomi 18.

- Vivo X500.

- Oppo Find X10.

وإذا صحت هذه المعلومات، فستتنافس هذه الأجهزة مباشرة خلال أسابيع قليلة، وهو ما يمثل تحولًا كبيرًا في استراتيجية الإطلاق لدى الشركات المصنعة.

"هواوي" تكسر الجدول المعتاد

أبرز المفاجآت تتمثل في "هواوي"، التي يُقال إنها ستقدم سلسلة Mate 90 في سبتمبر بدلًا من نوفمبر، وهو الموعد الذي اعتادت الشركة إطلاق هواتف Mate فيه خلال السنوات الأخيرة.

وستمثل هذه الخطوة أول مواجهة مباشرة بين سلسلة Huawei Mate وهواتف آيفون في موسم الإطلاق نفسه منذ سنوات، ما قد يزيد من حدة المنافسة، خاصة داخل السوق الصينية.

"شاومي" تواصل استراتيجيتها الجديدة

أما "شاومي"، فلا يبدو تغيير موعد الإطلاق مفاجئًا، بعدما كشفت عن سلسلة Xiaomi 17 في سبتمبر 2025، وتشير التوقعات إلى أنها ستكرر الاستراتيجية نفسها مع Xiaomi 18 هذا العام.

وفي المقابل، يبدو أن "فيفو" و"أوبو" قررتا أيضًا تسريع جدول إطلاقاتهما، بعدما اعتادتا الاعلان عن هواتفهما الرائدة خلال أكتوبر، وذلك بهدف منافسة "شاومي" و"أبل" و"هواوي" منذ بداية الموسم بدلًا من الانتظار لعدة أسابيع.

لا شيء رسميًا حتى الآن

ورغم أن Digital Chat Station يتمتع بسجل جيد في تسريبات الهواتف الصينية، فإن هذه المعلومات لا تزال غير مؤكدة، إذ قد تتغير مواعيد الإطلاق بسبب إجراءات الاعتماد التنظيمي أو سلاسل التوريد أو تكاليف المكونات.

وتشير التقارير إلى أن هاتف Oppo Find X10 اجتاز بالفعل إحدى مراحل الاعتماد الرسمية في الصين، فيما تستهدف الشركة طرحه بنهاية سبتمبر، وهو ما يعزز احتمالات احتدام المنافسة بين كبار المصنعين خلال الشهر نفسه.

وفي حال تحققت هذه التوقعات، سيكون سبتمبر 2026 واحدًا من أكثر الأشهر ازدحامًا في تاريخ صناعة الهواتف الذكية، مع مواجهة مباشرة بين أبرز العلامات التجارية على مستوى العالم في توقيت واحد.

المصدر / مواقع الكترونية