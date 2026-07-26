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التنمية الاجتماعية تدشن منصة وطنية لرعاية أيتام قطاع غزة

26 يوليو 2026 . الساعة 13:41 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

أطلقت وزارة التنمية الاجتماعية "المنصة الوطنية لرعاية الأيتام"، لتكون المنظومة الرسمية الموحدة لحصر وتحديث بيانات الأيتام في قطاع غزة، وربطهم بالخدمات والبرامج التي تلبي احتياجاتهم.

وأكدت الوزارة أن إطلاق المنصة يأتي ضمن جهودها لتنظيم وتطوير منظومة رعاية الأيتام، وتعزيز التكامل بين الجهات والمؤسسات الشريكة، بما يضمن وصول الخدمات إلى مستحقيها بعدالة وشفافية.

وأوضحت أن المنصة تهدف إلى توحيد البيانات الخاصة بالأيتام في القطاع، وتحسين آليات التنسيق بين الجهات المعنية، إلى جانب توفير قاعدة بيانات دقيقة تسهم في التخطيط وتقديم الدعم والرعاية اللازمة للأطفال الأيتام.

وبيّنت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي تحت شعار "نحو رعاية شاملة لكل يتيم"، بهدف تنظيم جهود الكفالة والرعاية، وتلبية الاحتياجات الأساسية للأيتام، بما يعزز حماية هذه الفئة ودعمها.

المصدر / فلسطين أون لاين
#قطاع غزة #الأيتام #التنمية الاجتماعية

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