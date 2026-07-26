الجيش الإيراني يحذر من أن الحرب "ستتسع أكثر" إن واصلت واشنطن ضرباتها

حذّر الجيش الإيراني من أن الحرب "ستتسع أكثر" إن قررت الولايات المتحدة مواصلة شن ضربات على الجمهورية الإسلامية، مستبقا بهذا الموقف زيارة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو واشنطن.

وقال الناطق باسم الجيش محمد أكرم نيا للتلفزيون الرسمي: "إذا وقع الأمريكيون مرة أخرى في خديعة الصهاينة أو انحازوا إليهم، وأصروا على مواصلة الحرب، خصوصا عبر الضربات الجوية، فإنها ستتوسع أكثر جغرافيا".

وذكّر بأن الحرب سبق أن امتدت إلى مضيق باب المندب عند مدخل البحر الأحمر، في إشارة إلى التصعيد العسكري الأخير بين الحوثيين والسعودية.

وأضاف: "نطاق عملياتنا بات يشمل كامل المنطقة، من القواعد الأمريكية في الأردن إلى الدول الواقعة على طول الخليج الفارسي".

ورأى أن الوضع في الشرق الأوسط بالنسبة للولايات المتحدة "صعب وغير مستقر"، متوقّعا أن تكون واشنطن راهنا في طور السعي إلى وضع "إستراتيجية جديدة".

وأكد استعداد إيران "لكل خيار ولكل سيناريو يبدو محتملا".

وأعلنت "إسرائيل" الجمعة إن نتنياهو سيلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض الثلاثاء.

المصدر / وكالات