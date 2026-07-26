التفكجي: ما جرى في قرية تل جزء من مخطط لضم الضفة وتهجير الفلسطينيين

قال المختص في شؤون الاستيطان خليل التفكجي إن ما شهدته قرية تل جنوب غرب نابلس خلال الأيام الماضية لا يمثل أعمالًا فردية أو "انفلاتًا" من المستوطنين، وإنما يندرج ضمن مخطط منظم تقوده القيادة السياسية الإسرائيلية، يهدف إلى ضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية وتهجير سكانها الفلسطينيين.

وأوضح التفكجي في تصريحات صحفية السبت أن الهجمات على قرية تل تأتي في إطار مشروع استيطاني يستهدف توسيع وربط الكتل الاستيطانية ببعضها على حساب القرى الفلسطينية، عبر تكثيف الاعتداءات وفرض وقائع جديدة على الأرض تدفع السكان إلى الرحيل.

وأضاف أن ما يجري يعكس سياسة رسمية تتجاوز الاعتداءات الفردية، مشيرًا إلى أن المستوطنين يتحركون بدعم وحماية من سلطات الاحتلال لتنفيذ أهداف تتعلق بتوسيع السيطرة على الأراضي الفلسطينية.

وتشهد الضفة الغربية تصعيدا في أعقاب ما شهدته قرية تل عقب عملية إطلاق النار التي وقعت قربها يوم الجمعة الماضي، إذ فرض جيش الاحتلال حصارًا مشددًا على القرية، ونفذ حملات دهم واعتقال واسعة، كما أعلن البدء بإجراءات تمهيدية لهدم منزلي فلسطينيين تتهمهما إسرائيل بالضلوع في العملية.

وتزامن ذلك مع تصاعد غير مسبوق في اعتداءات المستوطنين بالضفة الغربية، شملت خلال الأيام الأخيرة إحراق مسجدين في قصرة جنوب نابلس وكور جنوب طولكرم، وإحراق مركبات وممتلكات فلسطينية، والاعتداء على المواطنين، في ظل تحذيرات من تسارع مخططات التوسع الاستيطاني وفرض وقائع جديدة على الأرض.

المصدر / فلسطين أون لاين