الأورومتوسطي يدعو لتحرك دولي عاجل لإنهاء العزل الإعلامي عن غزة وحماية الصحافيين

دعا المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، إلى تحرك دولي عاجل لإنهاء العزل الإعلامي المفروض على قطاع غزة، وضمان حماية الصحافيين، والسماح الفوري بدخول وسائل الإعلام الدولية المستقلة إلى القطاع.

وقال المرصد، في بيان صحفي، إن الصحافيين الفلسطينيين يواصلون أداء رسالتهم في ظروف بالغة الخطورة، في ظل تعرضهم للقتل والإصابة والاعتقال، وحرمانهم من معدات الحماية والأدوات المهنية اللازمة، وذلك منذ أكثر من ألف يوم من الحرب المتواصلة على غزة.

وأوضح أن السلطات الإسرائيلية تمنع منذ بداية الحرب إدخال معدات الحماية والتجهيزات الصحفية الأساسية، بما يشمل الدروع الواقية والخوذ والكاميرات والعدسات والبطاريات وأجهزة البث والاتصال ومصادر الطاقة ووسائل تخزين البيانات، الأمر الذي يحد من قدرة الصحافيين على أداء عملهم بأمان، ويعيق توثيق الانتهاكات وحفظ الأدلة.

وأكد المرصد أن هذا الواقع يشكل انتهاكًا لالتزامات أطراف النزاع بحماية الصحافيين المدنيين، ويقوض حرية الصحافة والحق في الوصول إلى المعلومات، إلى جانب إضعاف الرقابة الدولية المستقلة على الانتهاكات المرتكبة في قطاع غزة.

وأشار إلى أن أكثر من 262 صحفيًا وصحفية استشهدوا في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، فيما أصيب واعتقل المئات، في واحدة من أعلى الحصائل المسجلة بحق العاملين في المجال الإعلامي خلال نزاع معاصر، وفق توثيق مؤسسات حقوقية وصحفية محلية ودولية.

وأضاف أن استمرار منع دخول الصحافيين الأجانب ووسائل الإعلام الدولية المستقلة، بالتزامن مع استهداف الصحافيين الفلسطينيين، يعزز سياسة العزل الإعلامي، ويحد من التحقق المستقل من الوقائع، ويقوض جهود توثيق الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي.

وطالب المرصد المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات عاجلة تضمن إنهاء العزل الإعلامي عن قطاع غزة، والسماح بدخول وسائل الإعلام الدولية والصحافيين الأجانب دون قيود، بما يكفل التغطية المستقلة للأحداث.

وكما دعا إلى ضمان التدفق الفوري وغير المقيد لمعدات الحماية والمعدات الصحفية والمستلزمات التقنية واللوجستية اللازمة للعمل الإعلامي، بما يمكّن الصحافيين من أداء مهامهم بأمان واستقلالية.

وحث الدول والمنظمات الدولية على استخدام الأدوات السياسية والدبلوماسية والقانونية المتاحة لإلزام "إسرائيل" باحترام التزاماتها بموجب القانون الدولي، ووقف استهداف الصحافيين والمؤسسات الإعلامية، وضمان حمايتهم باعتبارهم مدنيين.

ودعا المرصد إلى الامتناع عن تقديم أي دعم أو تعاون يسهم في استمرار الانتهاكات أو يكرس الإفلات من العقاب، مطالبًا بتعزيز جهود المساءلة عن الجرائم المرتكبة بحق الصحافيين، ودعم التحقيقات الدولية، بما فيها تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية.

وكما شدد على ضرورة تمكين هيئات الأمم المتحدة وآليات تقصي الحقائق والمنظمات الدولية المعنية بحرية الصحافة من الوصول إلى قطاع غزة، لرصد أوضاع الصحافيين وتوثيق الانتهاكات التي يتعرضون لها بصورة مستقلة.

المصدر / فلسطين أون لاين