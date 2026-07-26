اعتقال 26 فلسطينيًا وتشديد الإجراءات العسكرية في الضفة

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الأحد، 26 فلسطينيًا في محافظتي نابلس وطوباس، في الضفة الغربية المحتلة، بينهم شاب وشقيقته، فيما اقتحمت بلدات وقرى عدة، وداهمت عشرات المنازل، وأخذت قياسات منزل شهيد في بلدة تل تمهيدًا لهدمه، بالتزامن مع تشديد إجراءاتها العسكرية وإغلاق طرق وحواجز في محافظة رام الله والبيرة.

ففي محافظة نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال 24 مواطنًا، عقب اقتحام أحياء عدة من مدينة نابلس، ومخيمي عسكر الجديد والقديم، ومنطقة البلد شرقًا، إضافة إلى بلدات تل، وحوارة، وعوريف، وكفر قليل، وعصيرة الشمالية، وسالم، ودوما.

وداهمت قوات الاحتلال عددًا كبيرًا من المنازل وفتشتها وعبثت بمحتوياتها، فيما اعتقلت 12 مواطنًا من بلدة تل، وهم: هاني، وعلي، ونادر، وزيد، وإسماعيل، وعوض، وعماد، وعز الدين، ومحمود أسعد، ومحمود أحمد، وجميعهم من عائلة رمضان، إضافة إلى حسم غنام ونعيم عصيدة.

واعتقلت قوات الاحتلال 12 مواطنًا آخرين من مناطق مختلفة في المحافظة، وهم: عدي محمود أبو شحادة، وأحمد محمد أبو شحادة، وآدم سائد عودة من بلدة حوارة، ومحمود مصطفى عليان من مخيم عسكر الجديد، وسيف السوداني من مخيم عسكر القديم، ومراد ساجد دويكات من مخيم عسكر البلد، وأحمد مراد الكاشف من المساكن الشعبية شرق المدينة، وعز الدين صلاح دروزة من عصيرة الشمالية، ونايف موسى مسلم من دوما، وعادل أحمد القني من كفر قليل، وصهيب عاكف اشتية من سالم، ويوسف صلاح شحادة من عوريف.

وفي محافظة طوباس، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب بلال جمعة أحمد بني عودة (37 عامًا)، وشقيقته أرحام جمعة أحمد بني عودة (48 عامًا)، عقب مداهمة منزلهما وتفتيشه في بلدة طمون جنوب شرق المحافظة.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت بلدتي طمون وعقابا، وداهمت عددًا من منازل المواطنين.

وفي محافظة رام الله والبيرة، شددت قوات الاحتلال إجراءاتها العسكرية، وأغلقت مدخل بلدة سنجل شمال رام الله أمام حركة المواطنين في الاتجاهين، فيما تواصل إغلاق مدخل ترمسعيا لليوم الثاني على التوالي، ما اضطر المواطنين إلى سلوك طرق طويلة للوصول إلى وجهاتهم.

كما نصبت قوات الاحتلال حواجز عسكرية عند مداخل قرى وبلدات النبي صالح، وروابي، وعطارة، وعين سينيا، وأوقفت المركبات وفتشتها ودققت في هويات المواطنين، ما تسبب بأزمة مرورية خانقة.

وبحسب تقرير صادر عن هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، بلغ عدد الحواجز العسكرية والبوابات في الأراضي الفلسطينية أكثر من 916 حاجزًا وبوابة، بينها 243 بوابة أقيمت بعد السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.

المصدر / فلسطين أون لاين