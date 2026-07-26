إحراق مسجدين في نابلس وطولكرم ضمن موجة اعتداءات إرهابية واسعة

شنت مجموعات من المستوطنين، فجر وصباح الأحد، سلسلة اعتداءات متزامنة في عدة مناطق بالضفة الغربية المحتلة، شملت إحراق مسجدين في محافظتي نابلس وطولكرم، إلى جانب إحراق مركبات وآليات، والاعتداء على فلسطينيين، وكتابة شعارات عنصرية على الممتلكات، في تصعيد جديد يستهدف المدنيين ودور العبادة.

وفي محافظة نابلس، اقتحم مستوطنون بلدة قصرة جنوب المحافظة وأضرموا النار في مسجد "الرحمة"، ما أدى إلى احتراق أجزاء واسعة منه، كما خطوا على جدرانه شعارات عنصرية باللغة العبرية تتضمن تهديدات بالانتقام. وفي اعتداء آخر، هاجم مستوطنون بلدة بيت فوريك شرق نابلس، وحاولوا إحراق أحد المنازل بعد كتابة شعارات عنصرية على جدرانه، إلا أن الأهالي ولجان الحراسة تصدوا لهم وأجبروهم على الانسحاب.

وفي محافظة طولكرم، اقتحم مستوطنون قرية كور وأحرقوا مسجد القرية، قبل أن يكتبوا شعارات عنصرية تدعو إلى الانتقام على جدرانه.

وامتدت الاعتداءات إلى محافظة رام الله، حيث هاجم مستوطنون كسارة عين سامية على طريق الخلايل جنوب بلدة المغير، وأحرقوا عدداً من الآليات، واعتدوا بالضرب على حراس الموقع، ما أدى إلى إصابة عدد منهم، كما أحرقوا عدداً من مركبات الفلسطينيين في قرية بيتللو.

وفي محافظة قلقيلية، اعترض مستوطنون مركبة إسعاف كانت تنقل مريضاً قرب مستوطنة "كارني شمرون"، وأجبروها على العودة، فيما رشق مستوطنون مركبات الفلسطينيين بالحجارة قرب مستوطنة "متسبيه يريحو" جنوب غربي أريحا.

من جانبها، أدانت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية إحراق مسجد قرية كور في طولكرم وكتابة عبارات عنصرية على جدرانه، مؤكدة أن استهداف دور العبادة يمثل جريمة جديدة بحق المقدسات الإسلامية وانتهاكاً خطيراً للقانون الدولي، ومحذرة من تصاعد اعتداءات المستوطنين على المساجد والمقدسات في الضفة الغربية.

المصدر / فلسطين أون لاين