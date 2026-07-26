السكون يقطع دابر الحركة

قد تبدو قواعد النحو لأول وهلة بعيدة عن قضايا الإنسان والمجتمع، غير أن المتأمل فيها يجد أنها تحمل دلالات تتجاوز حدود الإعراب إلى آفاق الفكر والتأمل. وليس المقصود بذلك تحميل القواعد النحوية ما لا تحتمل، وإنما استلهام ما توحي به من معانٍ. ومن أبلغ هذه الإشارات أن الجزم لا يدخل إلا على الفعل، أما الاسم فلا يعرف الجزم. والفعل في العربية معرض لأن تُسلب منه الحركة بالسكون، فيفقد إحدى علامات امتداده الإعرابي. أما الاسم، فلا تدخله هذه الحال؛ فهو متمكن في بابه، ثابت في موقعه، لا يعتريه الجزم. وهذه الخصوصية النحوية تفتح بابًا للتأمل في الفرق بين الذات الراسخة والحركة العارضة.

فالإنسان لا ينبغي أن يكون مجرد أفعال متناثرة تتحكم فيها الظروف، بل ينبغي أن يكون "اسمًا" قبل أن يكون "فعلًا"؛ أي أن يبني شخصية مستقرة، وهوية واضحة، ومنظومة قيم راسخة. فالأفعال مهما كثرت لا تصنع إنسانًا إذا لم تستند إلى ذات متماسكة، أما الذات الراسخة فإنها تُثمر الأفعال بطبيعتها. ولهذا فإن أزمة كثير من الأفراد ليست في قلة الأعمال، بل في غياب البناء الداخلي. يتحمسون اليوم لمشروع، ويتركونه غدًا، ويبدؤون طريقًا ثم ينقطعون عنه، لأن الفعل وحده لا يكفي إذا لم يكن صادرًا عن اسمٍ متمكن. فكل فعل لا يسنده أصل ثابت، يبقى معرضًا لأن يدركه "السكون"، فينقطع كما ينقطع الفعل المجزوم.

والأمر نفسه ينطبق على المجتمعات. فالأمة التي تؤسس نهضتها على ردود الأفعال وحدها، دون بناء الإنسان والعلم والقيم والمؤسسات، قد تحقق إنجازات مؤقتة، لكنها تظل معرضة للركود عند أول أزمة. أما الأمة التي ترسخ هويتها وتبني إنسانها، فإن الحركة تصبح جزءًا من طبيعتها، لا مجرد استجابة لظرف عابر. ومن هنا يمكن فهم أن السكون المذموم ليس سكون الجسد، ولا سكون القلب المطمئن بذكر الله، وإنما السكون الذي يصيب الإرادة، ويعطل قابلية الإنسان للعمل، ويقطع الصلة بينه وبين رسالته. ذلك هو السكون الذي يقطع دابر الحركة؛ لأنه لا يوقف فعلًا واحدًا فحسب، بل يطفئ المنبع الذي تتولد منه الأفعال.

ولعل هذا هو السر في أن الرسالات السماوية لم تبدأ بالأعمال قبل بناء الإنسان، وإنما بدأت بإصلاح القلب، وتقويم العقل، وترسيخ العقيدة، ثم جاءت الأعمال ثمرة لذلك البناء. فصلاح الفعل تابع لصلاح الذات، لا سابق عليه. إن النحو، من هذه الزاوية، يقدم لنا صورة بليغة؛ فالاسم لا تدركه حالة الجزم، بينما الفعل يبقى معرضًا لها. وكأن الرسالة أن الإنسان إذا اكتفى بالأفعال العابرة، بقي أسير التقلبات، أما إذا رسخ ذاته حتى صار صاحب مبدأ وهوية ورسالة، أصبحت أفعاله أكثر ثباتًا واستمرارًا، ولم يعد السكون قادرًا على أن يقطع مسيرته.

إن النهضة الحقيقية لا تبدأ بكثرة الحركة، وإنما بتمكين الذات. فالاسم في النحو ليس ضد الفعل، بل هو أساس يستغني عن الجزم، والفعل ليس مذمومًا، بل هو الثمرة الطبيعية لذلك الأساس. وحين يجتمع الاسم المتمكن بالفعل المؤثر، يولد الإنسان الذي يعمر الأرض، وتقوم الحضارات التي لا تعيش على حماس اللحظة، بل على رسوخ الفكرة واستقامة الإنسان. ولعل أجمل ما نستفيده من هذا التأمل أن الإنسان لا يُقاس بكثرة ما يفعل، وإنما بقدر ما يكون. فإذا استقام الكيان، استقامت الحركة، وإذا تمكن الاسم، أثمر الفعل، وإذا رسخت الذات، عجز السكون أن يقطع دابر رسالتها.

المصدر / فلسطين أون لاين