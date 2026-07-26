هل أصبحت القضية الفلسطينية عالقة في دائرة الانتظار؟

تمر القضية الفلسطينية بإحدى أكثر مراحلها تعقيدًا وغموضًا منذ سنوات طويلة. فالمشهد السياسي يتغير بوتيرة متسارعة، والتصريحات تتوالى، والوفود تتحرك، والمبادرات تُطرح ثم تتعثر، في حين يبقى المواطن الفلسطيني حائرًا أمام سؤال واحد يتردد كل يوم: إلى أين تسير الأمور؟

هذا السؤال لم يعد حكرًا على النخب السياسية أو المحللين، بل أصبح حديث الناس في الخيام، وفي البيوت المهدمة، وفي الشوارع، وبين النازحين الذين ينتظرون نهاية لمأساتهم. فلا أحد يستطيع أن يقدم تصورًا واضحًا لما ستكون عليه المرحلة المقبلة، ولا يوجد خطاب يبعث في النفوس الطمأنينة بأن المعاناة الحالية تقترب من نهايتها.

لقد شهدت الساحة الفلسطينية خلال الفترة الأخيرة تغيرات في واجهات بعض الأحزاب والقوى السياسية، وبرزت أسماء جديدة، وتبدلت مواقع قيادية، وظهرت تصريحات تحمل عناوين مختلفة، إلا أن هذه التحولات لم تنعكس بصورة ملموسة على حياة الفلسطينيين. فما زال المواطن يعيش الظروف ذاتها، بل إن حجم المعاناة الإنسانية يزداد يومًا بعد يوم.

في قطاع غزة، لم تعد الخيام مجرد حل مؤقت فرضته الحرب، بل أصبحت عنوانًا لحياة مئات الآلاف من الأسر. لقد تحولت المخيمات إلى مدن كاملة من القماش، يعيش فيها الأطفال والنساء وكبار السن وسط ظروف بالغة الصعوبة، مع نقص الغذاء والمياه والخدمات الصحية. والمقلق أن هذه الخيام، التي كان يُنظر إليها باعتبارها محطة عابرة، بدأت تبدو وكأنها واقع طويل الأمد، حتى بات كثيرون يخشون أن يصبح النزوح هو الشكل الجديد للحياة في غزة.

وتزداد المخاوف مع غياب أي رؤية واضحة لمرحلة ما بعد الحرب. فلا توجد صورة مكتملة بشأن إعادة الإعمار، ولا بشأن عودة النازحين إلى مناطقهم، ولا بشأن مستقبل الإدارة المدنية، ولا بشأن الضمانات التي تمنع تكرار المأساة. وهذا الغموض يولد حالة من القلق والإحباط، لأن الإنسان يستطيع أن يتحمل المشقة إذا رأى نهاية للطريق، أما حين يغيب الأفق، فإن الألم يتضاعف.

وفي الوقت الذي تنشغل فيه الأنظار بقطاع غزة، يبقى المسجد الأقصى المبارك يعيش مرحلة شديدة الحساسية. فالاقتحامات والإجراءات المفروضة على المصلين والقيود المختلفة تجعل من الأقصى حاضرًا دائمًا في دائرة التوتر. ويشعر كثير من المسلمين أن مكانة المسجد الأقصى لا يقابلها تحرك عملي يوازي حجم التحديات التي تواجهه، الأمر الذي يزيد من الشعور بالقلق على مستقبل المدينة المقدسة ومقدساتها.

أما الضفة الغربية، فهي الأخرى تواجه واقعًا بالغ الصعوبة، فالمدن والقرى تعيش أوضاعًا معقدة، في ظل استمرار العمليات العسكرية والقيود الأمنية والتحديات الاقتصادية. وبينما تتركز التغطية الإعلامية غالبًا على ما يجري في غزة، فإن الضفة الغربية تمر بظروف لا تقل قسوة، ويشعر سكانها أن معاناتهم تتصاعد بصمت بعيدًا عن الاهتمام الكافي.

وفي خضم هذه التطورات، يبدو أن الإنسان الفلسطيني أصبح يدفع الثمن الأكبر. فالأطفال حُرموا من مدارسهم، والطلاب تعطلت مسيرتهم التعليمية، والمرضى يواجهون صعوبات في الحصول على العلاج، والعمال فقدوا مصادر رزقهم، والعائلات فقدت شعورها بالأمان والاستقرار. إن القضية الفلسطينية لم تعد مجرد نقاش سياسي أو صراع على خرائط وحدود، بل أصبحت في جوهرها معركة يومية من أجل البقاء والحفاظ على الكرامة الإنسانية.

ومن المؤسف أن الخطاب السياسي، لا يجيب حتى الآن عن الأسئلة التي تشغل الشارع الفلسطيني. فمتى تنتهي معاناة النازحين؟ وكيف ستعود الحياة إلى المدن المدمرة؟ وما هو شكل المستقبل السياسي؟ وهل هناك مشروع وطني جامع قادر على تجاوز الانقسامات وتوحيد الجهود؟ إن هذه الأسئلة لا تحتمل مزيدًا من التأجيل، لأنها ترتبط مباشرة بمصير ملايين الفلسطينيين.

ورغم قتامة المشهد، فإن الشعب الفلسطيني أثبت عبر عقود طويلة قدرة استثنائية على الصمود والثبات. وهذه القوة المعنوية تبقى عنصرًا مهمًا في مواجهة المحن، لكنها لا تعفي الجميع من مسؤولية البحث عن حلول عملية تُنهي حالة الاستنزاف المستمرة، وتعيد للإنسان الفلسطيني حقه في حياة آمنة وكريمة.

إن القضية الفلسطينية اليوم تقف عند مفترق طرق تاريخي، يحتاج إلى وضوح في الرؤية، وحكمة في إدارة المرحلة، وإعلاء للمصلحة الوطنية فوق كل اعتبار، كما يحتاج إلى استمرار الدعم العربي والإسلامي والإنساني للشعب الفلسطيني، حتى لا تتحول الخيام إلى وطن دائم، ولا يصبح النزوح قدرًا مكتوبًا، ولا يبقى الفلسطيني عالقًا في دائرة الانتظار، يترقب مستقبلًا لا تزال ملامحه غائبة.

المصدر / فلسطين أون لاين