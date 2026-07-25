خالد النبريص يبدأ تحديا جديدا مع سيراميكا كليوباترا

غزة/ مؤمن الكحلوت:

أعلن نادي سيراميكا كليوباترا تعاقده رسميًا مع المهاجم الفلسطيني خالد النبريص في صفقة انتقال حر، بعد نهاية عقده مع الإسماعيلي، ليصبح أحد أبرز صفقات الفريق استعدادًا لانطلاق موسم 2026-2027.

ويبلغ النبريص من العمر 22 عامًا، ويعد من أبرز المواهب الفلسطينية في مركز رأس الحربة، حيث سبق له التألق مع نادي اتحاد خانيونس في الدوري الفلسطيني، قبل انتقاله إلى الإسماعيلي المصري، الذي اكتسب معه خبرة في منافسات الدوري الممتاز، رغم الظروف الصعبة التي مر بها النادي خلال المواسم الأخيرة.

وجاء انتقال النبريص إلى سيراميكا كليوباترا في إطار سعي إدارة النادي لتدعيم الخط الأمامي بعناصر شابة تمتلك القدرة على التطور، خاصة أن الفريق تنتظره منافسات قوية محليًا وقاريًا، بعد ضمان مشاركته في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ومن المنتظر أن يبدأ اللاعب فترة الإعداد مع الفريق خلال الأيام المقبلة، على أمل حجز مكان أساسي في تشكيلة المدرب، مستفيدًا من قدراته في التحرك داخل منطقة الجزاء، والضغط على دفاعات المنافسين، وإنهاء الهجمات.

ويمثل انتقال النبريص خطوة جديدة في مسيرة اللاعبين الفلسطينيين في الملاعب المصرية، كما يمنحه فرصة للظهور على الساحة الإفريقية عبر بطولة الكونفدرالية، وهو ما قد يعزز من حضوره مع المنتخب الفلسطيني في الاستحقاقات المقبلة.