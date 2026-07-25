مرداوي: تصاعد المقاومة دليل على فشل رهانات الاحتلال بإخضاع شعبنا

أكد القيادي في حركة حماس محمود مرداوي أن تصاعد المقاومة في الضفة الغربية دليل على فشل رهانات الاحتلال الإسرائيلي بإخضاع شعبنا وثنيه عن حماية أرضه ومقدساته.

وأشاد مرداوي، في تصريح، اليوم السبت، بصمود أهالي الضفة الغربية وتصديهم البطولي لاعتداءات المستوطنين وجنود الاحتلال المتصاعدة بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم، وآخرها ما جرى في قرى نابلس "جبل النار".

وقال: إن التصاعد الملحوظ في أعمال المقاومة بالضفة من عمليات طعن وإطلاق نار، وبسالة الشباب الثائر وأهالي القرى الصامدة في مواجهة عصابات المستوطنين، لهو دليل على فشل رهانات الاحتلال في إخضاع شعبنا الأبي، أو كسر إرادته وثنيه عن حماية أرضه ومقدساته والحفاظ على كرامته.

وأكد أن نجاح العمليات الأخيرة في قتل وإصابة المعتدين المجرمين من جنود ومستوطنين، مؤشر حقيقي على أن بركان الضفة بدأ يثور من الرماد ليثأر من المحتل على كل الجرائم التي ارتكبها بحق شعبنا في الضفة وغزة وكل فلسطين.

وشدّد على أهمية إسناد القرى والبلدات الفلسطينية، وتعزيز الحضور الشعبي لردع المستوطنين وإجبارهم على وقف اعتداءاتهم الإجرامية، مؤكداً ضرورة المشاركة الواسعة من مئات الشبان في التصدي للمستوطنين كما جرى في قرية صرة جنوب غرب نابلس.

وأشار مرداوي إلى أن المقاومة والمواجهة هي السبيل الوحيد لوقف هجمات المستوطنين وانتهاكاتهم غير المسبوقة في الضفة الغربية، والضمان لنيل حريتنا وحقوقنا المسلوبة.

المصدر / رام الله/ فلسطين أون لاين: